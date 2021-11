Carmen Borrego ha hablado alto y claro. Tras meses de desencuentros familiares, la hija de María Teresa Campos se ha pronunciado sobre su hermana Terelu Campos, también ha ahonda en la relación que mantiene con su sobrina Alejandra Rubio. «No vengo con ninguna intención de incendiar nada», ha afirmado antes de someterse al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’.

«Espero que se sepa mi verdad. Cuando una cuenta su verdad debe asumir que no a todo el mundo le siente bien. No vengo a hacer daño a nadie. No es mi intención», ha advertido intentando calmar las aguas desde hace meses revueltas en el seno de su familia. Un punto de inflexión fue el reciente cumpleaños de Belén Esteban en el que las hermanas se reencontraron. Ha explicado que se alegró mucho de ver a su hermana y que todo se produjo con «absoluta normalidad».

Tiende puentes

«Empezamos a hablar como si no hubiera ocurrido nada. Para mí fue un momento muy importante porque fui consciente de que esto tiene marcha atrás. Aunque esté enfadada por cosas, que se tienen que hablar, sé que la quiero con locura», ha reconocido tendiendo la mano a una posible reconciliación. También ha explicado que se fue de la fiesta sin despedirse de ella. «Hice bomba de humo y no me despedí de nadie».

Durante aquella jornada, Carmen Borrego coincidió con Alejandra Rubio. «Mi sobrina llega al cumpleaños y vino a saludarme, luego no volvimos a coincidir y no hablamos más en toda la noche». La colaboradora ha vertido unas declaraciones que posiblemente no gusten a la joven. Y es que ha incidido en que esta es poco constante en sus estudios por eso no terminó Diseño de moda y Derecho. «Es una evidencia, no es que lo diga yo, lo ve todo el mundo. Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir». También ha aprovechado para explicar que sus hijos apenas tienen relación con Alejandra. Cuando eran pequeños la conexión era muy estrecha, pero con el paso de los años se ha ido enfriando. «Considero que Terelu es incapaz de controlar a su hija Alejandra», ha añadido

Carmen Borrego ha reparado en una publicación que realizó recientemente su hermana en Instagram donde compartió una imagen junto a Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos. «A mí me hizo daño cuando colgó la foto llamándole hermano. Cuando hay este enfrenamiento entre hermanas, a quien le llega al alma es a mí». El polígrafo ha determinado que la colaboradora ha mentido cuando ha señalado que Terelu no había prohibido a Gustavo sentarse en el ‘Deluxe’. «A mí me lo han contado, pero yo este tema no lo he hablado con ella». Respecto a su actitud con este ha añadido lo siguiente: «Yo no creo que lo haga por ninguna maldad. Ella tiene ese instinto de protección».