La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido confidencias con Alejandra Rubio y ha hablado abiertamente sobre su futuro profesional.

El pasado fin de semana, Alejandra Rubio mostraba una nueva faceta profesional en ‘Viva la vida’ al ponerse frente a su madre, Terelu Campos, y realizarle un sinfín de comprometidas preguntas. Este domingo, ha vuelto a hacer lo propio con su tía, Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos se ha abierto en canal y ha compartido confidencias con su sobrina sobre cómo afronta la popularidad de su hermana y madre, así como si ha sentido celos de ellas a lo largo de todos estos años.

Carmen Borrego ha sido muy clara y ha dejado claro que, a lo largo de los años, nunca ha sentido que su familia le haya hecho algún tipo de desprecio. A raíz de su dilatada trayectoria y gracias a los cinco años que lleva delante de las cámaras, la hija de María Teresa Campos hace hincapié en que se ha ganado su sitio en la televisión y reconoce que en ningún momento hay querido ser más que su hermana o su madre. «Ni tampoco menos», matizaba.

A la hora de hablar de Terelu Campos, Carmen cuenta que siempre ha tenido una relación muy rara con su hermana. Desde que eran pequeñas, siempre han compartido la misma pandilla de amigos hasta que comenzaron a crecer y se distanciaron debido a sus nuevos grupos de amigos. En la actualidad, la colaboradora de ‘Viva la vida’ recalca que hablan continuamente y que nunca ha tenido celos de ella. «Nunca he valorado ser más que ella. Años atrás, cuando éramos pequeñas, tenía celos del cuerpazo que tenía. Somos muy distintas, hay cosas que no me gustan de ninguna de las maneras de ella, al igual que ella tendrá cosas que no le gustan de mí«, responde intentaba evitar la preguntas insistentes de Alejandra Rubio.

Por otro lado, Carmen Borrego también reconoce que se ha equivocado en muchas ocasiones, pero está centrada en recuperar su esencia y volver a ser ella misma. «La gente piensa que nosotras somos muy iguales y no es verdad. La más sentida de todas es la abuela, antes no era así. Ahora está más mayor y sufre. Me da pena que sufra tanto por cosas que no tienen importancia», desvela sobre María Teresa Campos para justificar que el clan al completo es de lo más susceptible.

¿Volverá a ‘Sálvame’?

Sobre una posible vuelta a ‘Sálvame’ para ejercer de defensora de la audiencia, Carmen Borrego ha sido muy tajante y ha dejado la puerta abierta a su regreso al programa justificando este por razones económicas. «Todo lo que sea una oferta que económicamente me pueda beneficiar, me viene bien«, explicaba.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hecho hincapié en que el programa de las tardes de Telecinco es muy difícil y es consciente de que si acepta volver no sería solo para suplir el papel que un día tuvo María Teresa Campos. «Muchas veces hay que avanzar profesionalmente, si fuese capaz de tener el humor que tenía hace unos años, sí», afirmaba sobre un posible regreso.

Echando la vista atrás, Alejandra Rubio le ha recriminado que en muchas ocasiones no se ha mostrado tal y como es por miedo a lo que pudiera pensar la veterana comunicadora y su propia hermana. Sobre esto, Carmen Borrego le ha dado la razón y ha vuelto a confesar que se planteó dejó el programa presentado por Emma García puesto que se llevaba a casa los problemas que tenía en plató. Por su parte, la joven ha dejado claro que no le ha importado lo que le pudieran decir su madre y su abuela y ha preferido optar por ser ella misma a la hora de colaborar.

«Cuando me veo no me gusto»

En medio de sus confesiones frente a su sobrina, Carmen Borrego ha reconocido que en algunos vídeos que ha visto de ella siente que ha dramatizado en exceso, algo que ha provocado que no le guste verse. Sobre su propia identidad, la colaboradora insiste en que prefiere ser Borrego antes de Campos para pensar diferente, algo que no significa nada para ella pero que tiene en cuenta para «tener la identidad que quiera«.

Por último, sobre el conflicto que protagonizaron Alejandra y Carmen meses atrás, la última ha desvelado qué fue lo que le molestó de la joven: «Cuando dijiste que llevabas cuatro años sin tener relación conmigo creo que no lo querías decir. Sentía que la relación era distinta y me hubiera gustado que antes de decirlo en la televisión me lo hubiera dicho a mí para aclararlo». Sobre esto, la hija de Terelu Campos confiesa que se equivocó y ambas han vuelto a reiterar que solventaron todos sus problemas.