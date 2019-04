7 ¿Ha tomado precaución Carmen Borrego?

Ha sido Mila Ximénez, excompañera y amiga de las Campos, quien dijo este martes que Carmen no se había cuidado lo suficiente para su operación. «Te ha operado un médico maravilloso, pero estas cosas necesitan reposo y ella no lo ha tenido. La operación no ha quedado como tenía que quedar. Desde que llegó a la tele tiene puesto el acelerador, y esto es una consecuencia de ello», afirmaba la ex de Santana.