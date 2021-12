Después de llevarse un gran susto de salud al creer que tenía de nuevo coronavirus y en plena guerra con su hermana, Terelu Campos, Carmen Borrego ha reaparecido para explicar cómo se encuentra tras haber estado durante varios días «un catarro mal curado». Serena y contundente, la hija de María Teresa Campos también ha avanzado cuáles serán sus planes de cara a las fiestas navideñas, despejando así cualquier atisbo de duda sobre la posible reunión familiar.

Recuperada después de su bache de salud, Carmen Borrego aseguraba que se encontraba fenomenal y recalcaba la importancia de cuidar los catarros para que no terminen en bronquitis. De vuelta a sus quehaceres diarios, la hija de María Teresa Campos ha aprovechado la tarde del viernes para disfrutar de la capital con su marido. En medio de su tranquilo plan, la colaboradora de ‘Sálvame’, en un encuentro con Europa Press, ha avanzado cómo serán sus Navidades. Unas fiestas que quiere pasar en familia a pesar de las polémicas disputas en las que se han visto envueltas el clan Campos en los últimos meses.

Aunque no sabe cómo pasará las fiestas, la hermana de Terelu Campos tiene claro que quiere pasar tiempo con los suyos y también con Rocío Carrasco, uno de los pilares fundamentales para todas y cada una de Las Campos. Eso sí, Carmen Borrego deja también claro que no va a poner pegas si es su hermana quien se pone tras los fogones para hacer el menú de Navidad. Asimismo, la hija pequeña de la veterana comunicadora también ha compartido el deseo que le pide al 2022. ¿Se cumplirá? Vea el vídeo para conocer de primera mano qué tiene que decir la excolaboradora de ‘Viva la vida’ sobre las festividades navideñas y su deseo de cara al próximo año.

Terelu Campos, cada vez más lejos de Carmen Borrego

A pesar de que poco a poco las aguas parecen estar más calmadas, Terelu Campos se ha mostrado muy clara en las últimas semanas y ha asegurado que siempre va a salir en defensa de su hija, Alejandra Rubio. Después de que su hermana se sometiera al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’ hace algunas semanas, la hija mayor de la veterana comunicadora sacaba las guerras por la joven influencer: “A mí me duele mi hija. Si esto suena muy Pantoja, me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocados, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer? Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir».

«Cuando alguien quiere a una persona lo que hace es quererla, protegerla y aconsejarla en la privacidad. Eso es lo que hago yo, querer a mi hija, que es lo más importante de mi vida, os joda o no», ha señalado. Ha querido subrayar que la joven es «lo mejor que he hecho» en su vida. «El orgullo de mi vida. Si os jode, me importa una mierda. Yo sí voy a protegerla. Es mi deber de madre proteger a mi hija. Las personas que dicen quererme ¡ay señor! y tocas a un hijo, mecachis en la mar serena», explicaba con el semblante serio.