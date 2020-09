2 Antonio David estalla contra Carmen Borrego: «¡No hables más de mi familia»

Hace una semana, Carmen hacía unas sorprendentes declaraciones. Confesaba que Rocío Carrasco ha sufrido mucho a raíz del distanciamiento con sus hijos. Aunque llevan más de siete años sin dirigirse la palabra, y a pesar de las numerosas veces que Rocío pidió a gritos una reconciliación a su madre en ‘Supervivientes 2020’, no cree que ésta sea capaz de perdonar nunca a su hija. Reconocía que ella como madre no actuaría igual que Rociíto, pero entiende sus motivos.

Las palabras de Carmen Borrego hacían estallar en ira a Antonio David. Cabreadísimo, lanzaba un duro mensaje contra ella en ‘Sálvame’. «Te voy a decir una cosa. Ya no hay más advertencias. Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Hasta aquí», le pedía. ¡No hables más de mi familia!». Y espetaba: «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga!». Después de esto se desataba una tormenta sin precedentes… que ha hecho correr ríos de tinta y que ha dado mucho que pensar sobre el germen de su enemistad.