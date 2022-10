Hace unos días, Carmen Alcayde quiso ser ella misma la que ofrecía la dura noticia de que su matrimonio había llegado a un punto de no retorno y que había decidido separarse después de 30 años de relación, 19 de ellos como marido y mujer. Con tres hijos en común, la colaboradora de ‘Sálvame’ no quiso en su día ofrecer más detalles sobre los motivos que le han empujado a tomar un camino vital distinto al de su marido, Eduardo Primo Arnau. Pero ahora se ha sentido más cómoda para ofrecer más información sobre cómo se llegó a tan drástica decisión: “Surgió este verano de manera casual, que es cuando ves que tienes menos cosas en común con tu pareja. De repente me hizo clic la cabeza en varias cosas. Da igual que yo tomara la decisión, él también está de acuerdo ya”, reconoce Carmen Alcayde, que ha contado con el respaldo de sus compañeros de plató por su valiente postura de afrontar el problema y no refugiarse tras la aparente comodidad.

“Nosotros tenemos tres personitas pequeñas que al final lo hemos hecho por ellos. En la casa donde estábamos era de él y yo quiero mucho a mi exmarido, no me apetece entrar en esa guerra cuando esa casa es su vida. Aunque podría pelear siendo la madre. Me alquilé un piso con su beneplácito y de mutuo acuerdo y me fui para no fastidiarle a él la vida y su casa. Incluso él me ha acompañado en alguna visita y le he enseñado donde iban a dormir los niños y todo”, se confesaba Carmen Alcayde cosechando el aplauso de todos por la forma ejemplar con la que ha llevado su ruptura mirando el bien de sus hijos y teniendo siempre en cuenta la felicidad de su expareja, incluso por encima de la suya misma.

“Yo pensé que iba a estar con él hasta el final de mis días, pero cuando me hace click la cabeza digo ya. Yo no tengo la idea de rehacer mi vida, la otra parte es libre, pero ninguno estamos en eso. Preferiría no hablar de él, no es personaje público. Son 30 años de relación, ha sido una separación cordial y no hay nada que sacar”, advierte la colaboradora de ‘Sálvame’ que no quiere que la atención mediática suponga un problema para su familia, cuando ella ya está contando todo con detalle para evitar estas circunstancias.

Carmen Alcayde comprende a Ana María Aldón. Sabe por lo que está pasando ahora que su matrimonio con José Ortega Cano se desmorona: “A mí lo de Ana María me toca mucho más, porque cuando no hay amor en una casa y ya se ha decidido algo”, se solidariza la colaboradora con la incertidumbre que vive ahora la diseñadora. El torero niega que planee pedir el divorcio y cree que su matrimonio se puede salvar, incluso a pedido públicamente ir a por la niña, que su “semen es de fuerza”, pero su esposa no tiene la misma opinión y parece más dispuesta a romper lazos que a mirar a un futuro en común. Pero la conversación aún no se ha producido, por lo que aún habrá que esperar, aunque quizá con el buen ejemplo ofrecido por Carmen Alcayde el fin más amable puede estar más cercano.