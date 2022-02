Carlota Corredera se ha puesto nostálgica en las redes sociales. Allí ha publicado una imagen que ha fascinado a muchos de sus seguidores. Se trata de una fotografía tomada en sus años como estudiante de la EGB (la Educación General Básica, desaparecida a partir de 1990).

«En un festival de fin de curso de mi colegio Alborada (7o?, 8o?)», comienza diciendo en su perfil de Instagram. En la instantánea aparece ataviada con un vestido azul y un pequeño chaleco negro, «preparada para versionar con mis querid@s compañer@s “So long, farewell” de #Sonrisasylágrimas 😍😍😍 Gracias Pablo por este recuerdo tan feliz 🙏🏻😃 «. Con sentido del humor, pide a sus followers: «No me matéis por subir la foto».

Los comentarios a su publicación no se han hecho esperar. «Tiaaaaa que alta!!!», le ha escrito su compañera Laura Fa. Otros simpatizantes aplauden su iniciativa con palabras de afecto como «qué riquiña», «la misma cara y muy alta», «la misma mirada picaresca. No la pierdas nunca😍❤️» o «Pero muero de amor, no has cambiado nada. Qué bonito recuerdo».

Carlota Corredera estudió en un colegio plurilingüe de Vigo

La foto fue tomada a finales de los años ochenta, cuando la periodista era alumna del Colegio Plurilingüe Alborada, un centro educativo fundado en aquella década y que funciona con el régimen de cooperativa. Se trata de «una asociación de profesores que, regidos por la normativa vigente, luchan por avanzar en su proyecto empresarial (en este caso, su escuela)», reza la página web del colegio. Su ideario persigue fomentar «los valores del cooperativismo, el trabajo en equipo» y «el pleno desarrollo de cada uno de sus alumnos».

En la foto que ha subido Carlota a las redes sociales, la presentadora tendría apenas 13 o 14 años. Muy probablemente no imaginaba entonces con convertirse en una de las presentadoras más carismáticas de nuestro país, capaz de desatar sentimientos tan diversos como la admiración de millones de personas y el rechazo de otros tantos espectadores, ya que su postura a raíz del testimonio de Rocío Carrasco en su documental ha divido por completo las opiniones en torno a su figura.

El pasado viernes, la gallega volvía a remover el corazón de sus fans al compartir una triste noticia: el fallecimiento de su suegra. Ella anunciaba con la voz entrecortada: «Quiero agradecerle a todo el mundo el apoyo porque esta semana falleció mi suegra. Quiero dar las gracias a todo el mundo que se pudo desplazar a Cantabria, a los que no pudisteis desplazaros pero que habéis estado súper presentes y a todo el mundo que han arropado a la familia y, sobre todo, un beso muy grande a mi marido… a mi marido y a su hermana, mi cuñada, Eloísa», decía. «Han sido días muy complicados. Ella descansa en paz y yo nunca le agradeceré lo suficiente a Maruja el regalo de la vida que me hizo dando la vida a su hijo… de verdad», concluía, emocionada.

«Estoy casada y muy bien casada», ha recordado, desmintiendo los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con Carlos de la Maza

Semanas antes del duelo de Carlota Corredera, esta había sido objeto de comentarios por los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Estos se desataron a raíz de la bronca en directo entre Belén Esteban y Paz Padilla en ‘Sálvame’. Aquella tarde, la gaditana dejaba caer que en internet corre el bulo de que su relación con Carlos de la Maza hacía aguas. “A mí me tachan de muchas cosas. Igual que, por ejemplo, ahora dicen que si Carlota se está divorciando, que si el otro no sé qué, o sea, que estamos expuestos”, decía. Nada más lejos de la realidad. Su historia de amor es firme y ella misma se ha encargado de desmentir las habladurías. «Estoy casada y muy bien casada!», ha recordado días atrás en su programa.

Además, las fotos a las que ha tenido acceso la revista SEMANA -publicadas recientemente- demuestran que su matrimonio permanece unido y ajeno a las especulaciones. Corredera y su marido, que se conocieron trabajando juntos en televisión, se dieron el ‘sí, quiero’ el 15 de junio de 2013, tienen una hija en común y han formado su hogar en un chalet a las afueras de Madrid, en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón.

