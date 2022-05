Carlota Corredera ha pasado unos días increíbles con amigas en Jávea. No hay nada como desconectar en un entorno agradable para volver a la rutina con fuerzas y energía. Nada más llegar a Madrid, la presentadora de televisión ha retomado su vida. Lo primero que ha hecho es cumplir con la cita que tenía con su psicóloga, con la que se ha puesto al día de todo lo que ha ocurrido en su vida y que le ayuda a gestionar ciertos temas.

Nada más entrar en la consulta, Carlota ha recibido uno de los mejores halagos por parte de su psicóloga. Y es que para esta no ha pasado desapercibido el buen rostro que traía la presentadora de televisión. Han sido unos días de paz y tranquilidad, lo que se ha notado en la imagen de la gallega. Aunque nunca ha querido desvelar cómo son las consultas que tiene con su psicóloga, ahora ha dado un paso.

Y es que Carlota Corredera ha querido revelar qué le ha dicho: «Mi psicóloga me ha dicho que he vuelto de Jávea con el semblante renovado y creo que tiene razón 😉🧡💦☀️ #bateríascargadas #superallegados #mediterráneamente«, declara rotunda la presentadora de televisión, que ha venido totalmente relajada de esta mini escapada que ha hecho a la Comunidad Valenciana.

Carlota Corredera revela qué le ha dicho su psicóloga

Aunque nunca habla públicamente de las sesiones que tiene con su psicóloga, ahora ha dado este paso porque el halago que ha recibido de ella le ha gustado. Para sus seguidores no ha pasado desapercibido el detalle de la psicóloga y le comentan a Carlota: «Cuanta razón tiene tu psicóloga 😍», «👏👏 Cómo me alegro de que te haya sentado de lujo! Tan necesario!! ❤️», «La vida no hay que entenderla… hay que VIVIRLA!!!❤️».

Carlota Corredera ha aprovechado el puente de San Isidro en Madrid para organizar una escapada con un grupo de amigas. El buen tiempo está presente ahora en nuestro país, por lo que el mejor plan es buscar destinos que tengan playa para disfrutar del sol. Ya ha llegado el momento de broncearse y la presentadora de televisión ha querido desconectar de la rutina fuera de la capital española.

Ha pasado unos días de relax y desconexión

Aprovechando el festivo, Carlota hacía las maletas con ropa fresca para viajar hasta Jávea. Demostrando lo activa que es en las redes sociales, la presentadora de televisión ha compartido algunas fotos que se ha hecho en el lugar en uno de los lugares en los que ha estado.

Con la canción ‘Cuando calienta el sol’ de Luis Miguel, Carlota Corredera muestra tres fotos de cómo ha sido su fin de semana. Desconocemos si se ha atrevido a darse su primer bañito, porque por ahora no ha compartido nada sobre si ha sido valiente. Lo que sí ha hecho con muchos planes.

