Han pasado apenas 24 horas desde que Gloria Camila Ortega contara en el plató de ‘Ya son las ocho’ los motivos por los que ha denunciado a su hermana, Rocío Carrasco. Un asunto sobre el que se ha manifestado este viernes Carlota Corredera, amiga y defensora pública de la hija de Rocío Jurado. Durante la emisión de ‘Sálvame‘, la presentadora ha afirmado que la hija de José Ortega Cano «mintió» al hablar de los escritos de la cantante que provocaron el encuentro judicial entre sus hijas.

«No podemos engañar a la gente. Rocío Carrasco nunca habló de un diario, habló de dos cosas, que por un lado había manuscritos de su madre, reflexiones que ella nunca los denominaría un diario y que encontró a los meses de fallecer su madre. Y dijo: ‘lo que me llama la atención es este nerviosismo y esa preocupación por lo que escribió mi madre cuando yo he encontrado otros documentos que son muchísimo más.. no sé di dijo más comprometidos o más interesantes».

Carlota Corredera sale en defensa de Rocío Carrasco

«Lo que se le pide a Rocío por vía judicial… lo que se hace es requerir esa documentación que ella le había facilitado a La Fábrica de la Tele y a Mediaset España. Y como ambos dijeron que no se les había facilitado ningún documento, ella aporta un documento. Y ese documento, Gloria Camila, es un documento que es lo que habló siempre por su boca. No la productora o los cebos», añadía.

La periodista se ha dirigido a Gloria Camila para lanzarle un mensaje: «Tu hermana Rocío lo que dijo aquí en este plató en agosto es que eran documentos escritos. Y vosotros habéis pedido eso: documentos de vuestra madre. Lo que ella aportó es un documento que su madre escribe acerca de su vida. Y en esos escritos y en esas reflexiones Ortega Cano queda muy mal. Entonces, no engañemos a la gente y digamos que lo que ha aportado tu hermana no es lo que se le pidió».

«Conozco bastante esos documentos», dice la presentadora

«La jueza considera que ese documento tiene que formar parte de las actas o del expediente y no lo desecha, cosa que sí pide el abogado de Gloria Camila. ¿Por qué Gloria Camila está interesada en pedir documentos que luego dice que no consten en acta?«, destacaba. Por último, recordaba a la audiencia que «el expediente se ha cerrado porque se ha reclamado lo que tenía La Fábrica de la Tele» y la productora «no tenía nada». No sin antes dejar claro que es muy conocedora del asunto familiar al que ha hecho referencia en directo: «Conozco bastante esos documentos».

La presentadora de ‘Sálvame’ se ha mostrado severa con Gloria Camila. Ha dejado caer que quizás la joven no solo desee proteger la memoria de su padre: también anhela proteger a su progenitor. «Me gustaría saber si ella le ha hecho algún tipo de preguntas a su padre. Si hay unas reflexiones y tu padre no queda en buen lugar, me gustaría saber si esto ella lo ha hablado con él», concluía.

Una de las explicaciones que daba Gloria Camila en el espacio de Sonsoles Ónega tenía que ver con su indignación con su hermana Rocío. «No he llamado a mi hermana porque llevamos ocho años sin hablar, no tengo ninguna relación y llamarla ahora para decirle ‘me enseñas esto’ cuando la última vez no supe nada de ella me parece un poco mal. Y no me parece la vía fácil», decía.

La joven destacaba que la iniciativa de llevar a Carrasco a los tribunales no respondía a una decisión de su padre: «Soy yo la que decido y llamo a mi padre y le digo: ‘Voy a hacer esto. Rocío Jurado tuvo tres hijos, no una. Antes de que lo vendas o lo publiques quiero saber qué es. No pido nada más, ni lo que tenga de mi madre solo lo que se va a mostrar en el documental».

«Hay que respetar el recuerdo de Rocío Jurado», dice Gloria Camila

A día de hoy, la colaboradora no entiende por qué su hermana ha querido hacer públicas «reflexiones» sobre la intimidad de su madre «y sobre su privacidad que hizo tumbada en su sillón de masajes o en la cocina o donde fuese. Reflexiones que no hizo en vida y que creo que no hay que hacerlos públicos porque es la intimidad de una persona. Aunque haya fallecido, su recuerdo y su persona hay que respetarla».

De la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’, Gloria Camila prefiere no opinar: «No me meto. Son las vivencias de mi hermana. Yo me quedo con Rocío y con David, que son los que más quiero».