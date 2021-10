Carlota Corredera explica cómo se encuentra Kiko Hernández tras su marcha de ‘Sálvame’

Kiko Hernández no está pasando por un buen momento. El colaborador de ‘Sálvame’ ha tomado la decisión de apartarse durante unas semanas para poder recuperarse después de haberse enfrentado a la pérdida de dos de las personas más especiales de su vida, Mila Ximénez y Begoña Sierra (propietaria del Bingo Las Vegas). Desde entonces, el tertuliano ha desaparecido de las redes sociales y del foco mediático y está centrado en recuperarse. Después de que Belén Rodríguez mostrara su preocupación por la situación por la que estaba pasando su amigo, Carlota Corredera ha dado nuevos detalles acerca de cómo se encontraba su compañero y si volverá a incorporarse al programa.

Carlota Corredera se ha mostrado muy clara y ha reconocido que tanto ella como el resto de los colaboradores de ‘Sálvame’ están pasando por una dura etapa después de la muerte de Mila Ximénez. Desde que los rostros de Mediaset tuvieran que darle su último adiós a la periodista, estos no han parado de entretener al público sin apenas parar. La presentadora entiende que Kiko Hernández haya llegado a su límite y no pone en duda que el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ vuelva al programa de las tardes de Telecinco. Vea el vídeo para saber cómo se encuentra el colaborador tras su parón en televisión.

De la misma forma, Carlota Corredera ha confirmado que la segunda parte del documental de Rocío Carrasco ya ha comenzado a grabarse, aunque aún no sabe si estará al frente del programa. La periodista ha expresado su deseo de acompañar a la hija de Rocío Jurado en esta nueva temporada y asegura que todo el desgaste que ha tenido en los últimos meses han merecido la pena por el servicio público que han hecho para visibilizar a las víctimas de la violencia de género. «Este año ha sido mi año más importante, he podido mostrar un perfil profesional que antes no he podido mostrar, mi desgaste ha sido en positivo porque por encima de todo están las víctimas de violencia de género», admitía.

Kiko Hernández llega a su límite y se aparta de la televisión

Ha llegado un momento en el que Kiko Hernández ha dicho basta y ha tomado la decisión de apartarse de la televisión a raíz de los últimos dos duelos a los que se ha tenido que enfrentar en un corto espacio de tiempo. El colaborador necesita tiempo para él mismo para aprender a vivir su vida sin Mila y sin Begoña. «Quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar. Sé que Begoña me decía no, no te marches nunca de ‘Sálvame’, no te vayas, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser», comentaba hace unas semanas en el programa de las tardes de Telecinco.

Kiko necesita hacer un proceso que no había hecho anteriormente con Mila: «Tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo. Si no estoy bien, tampoco lo van a estar las personas que dependen de mí. Quiero que me dejen descansar y que me dejen unos días para reflexionar».