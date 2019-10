Desde el viernes pasado no hemos visto a Carlota Corredera al frente de ‘Sálvame’. Lo cierto es que con el juego de presentadores del espacio televisivo nos tienen bastante despistados y no sabemos cuándo le toca a quien. Pero ahora conocemos que Carlota Corredera se ha tomado unos días de descanso y ha hecho una escapada exprés a Mallorca, aunque ya ha vuelto a Madrid.

Carlota ha disfrutado de una escapada

Tras la última pasada en Madrid (muy intensa por cierto) con boda incluida, la presentadora de ‘Sálvame’ ha decidido tomarse unos días libre. Y qué mejor que con disfrutando de una escapada de última hora para disfrutar de los últimos rayitos de sol que nos quedan…

Después del desplome de las temperaturas en Madrid, Carlota Corredera ha cogido un avión y ha puesto tierra de por medio. La colaboradora se ha marchado a Mallorca para disfrutar de lo que queda de «veroño», tal y como ella misma ha publicado en su perfil de las redes sociales.

Ha querido inmortalizar el momento

«Hace 24 horas estaba subida a un barco en la bahía de Palma, feliz y muy bien acompañada, no se me ocurre mejor despedida del veroño, me he enamorado de Mallorca 😍 Volveré 🏝⚓️», ha escrito Carlota con una bonita fotografía en la que aparece en un paisaje idílico: con un atardecer impresionante.

Esta escapada ha sido perfecta para que Carlota Corredera recargue las pilas y vuelva al trabajo con más fuerza que nunca. Lo cierto es que la presentadora es una gran amante de los viajes, y siempre que su agenda se lo permite, se toma unos días de descanso y emprende una nueva aventura. Y la verdad es que el sol le sienta a la perfección.