7 Se sinceró con SEMANA

Si hace cinco años, Carlota optó por el Método Pronokal para perder peso, el pasado año volvió a ponerse en las manos de ellos para tener una segunda batalla contra los kilos. En una entrevista a SEMANA habló de si había padecido complejos con el peso, a lo que respondió: «Yo considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma, porque me lo llamaran en el colegio”.