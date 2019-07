6 Una mitómana en los pasillos de Telecinco

A pesar de su status de estrella de Mediaset, Carlota tiene su sentido mitómano muy desarrollado y, cómo no, no pierde la oportunidad de conocer a sus ídolos. Actores, cantantes, directores de cine, son algunos de los rostros conocidos a los que la presentadora ha conocido y cómo no, se ha fotografiado con ellos.