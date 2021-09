Tras un tiempo totalmente desaparecido, Carlos Lozano ha regresado a televisión. Lo hacía en ‘Sábado Deluxe’ donde se sinceraba sobre el momento personal que atraviesa y las razones por las que decidió poner tierra de por medio. «Acabé harto de todo. Fue cuando dejé lo del ‘Defensor del pueblo’ por culpa de esta señorita y tuve que decir basta”. Se apartó de los focos cuando protagonizó sonados y mediáticos enfrentamientos con la que había sido su pareja, Miriam Saavedra. Ahora vuelve confirmando que regresará como colaborador de ‘Sálvame’.

La última etapa de su vida ha sido de total reflexión. Ha regresado renovado tras confirmar que había puesto «las cosas en su sitio». También se ha refugiado en la naturaleza y ha reconocido que se ha comprado un terreno en el campo donde es muy feliz. «Decían que estaba desaparecido pero lo que he hecho es no coger el teléfono a nadie”. También ha subrayado que no le gustó verse en su última etapa protagonizando fuertes broncas delante de los focos.

A pesar de que en un momento ha señalado que no se sentía cómodo en el papel de colaborador, finalmente ha aseverado que estará en la magacín de las tardes de Telecinco ocupando una silla. Desde que arrancara la nueva temporada, el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez ha estrenado nuevos rostros, entre ellos, Alba Carrillo y Carmen Borrego.

Carlos Lozano se suma al plantel del magacín. El veterano presentador, durante su última entrevista, también ha tratado otros temas. Se ha pronunciado de forma extensa sobre José Luis Moreno a quien ha definido como su «mentor». «Yo no puedo hablar mal de él, habrá gente que lo haga, pero yo estoy muy agradecido. Sí que es verdad que había muchos niñatos a su alrededor».

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el productor era detenido por presunta estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El presentador ha señalado que no le «había gustado cómo saltó la noticia y cómo todo el mundo se ha subido al carro. Han hecho acusaciones muy graves». No dudaba en sacar la cara por él: «Yo he estado con él veinte años o más y conmigo siempre ha sido respetuoso».

«Yo sé que Moreno es así. En su casa le gusta que haya chicos guapos, como a mucha gente. Luego no sé qué hace con esos chicos». Añadía que había mantenido muchas cenas con este en las que había hablado de cosas íntimas. «Nunca jamás ha habido una insinuación ni un mal rollo. Nada de eso. Solo hemos discutido por trabajo».

«No vengo de defensor de Moreno, pero cuando me enteré que lo habían detenido lo primero que hice fue llamarle por teléfono. Finalmente, no pudo hablar con él». Le ha calificado como un «buen productor y un gran director de la época. Le deseo lo mejor. A mí me ayudó mucho y me dio muchas oportunidades».

Ha superado el coronavirus

Los últimos meses han sido complicados para el exconcursante de ‘Supervivientes’ tras superar el temido virus. «He pasado el covid y estoy débil», ha señalado. «Me he pasado dos meses sin salir de casa porque tuve covid. Lo he pasado muy mal». Como consecuencia sufre diversas secuelas, entre ellas, no tiene olfato ni gusto. «Pasas miedo porque te crees que no te va a pasar a ti hasta que te pasa», ha reconocido.