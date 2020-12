Carlos Jean ha roto su silencio sobre lo que ha vivido con Isabel Pantoja entre bambalinas de ‘Idol Kids’ y cómo ha visto a la cantante en su peor momento, ahora que no se habla con su hijo y tiene a la opinión pública en su contra. Vea el vídeo

Haber mantenido contacto con Isabel Pantoja en los últimos meses te hace merecedor de una batería de preguntas sobre cómo se le ha visto en la intimidad. Y es que nadie sabía que Kiko Rivera, su hijo, le había retirado la palabra aquel fatídico 2 de agosto en el que descubrió los enseres perdidos de su padre, Paquirri, y que supuestamente habían sido legados a sus hijos, Cayetano Rivera y Fran Rivera, y que se creían que habían sido robados. Al final la tonadillera movió ficha y demostró que las acusaciones que pendían sobre ella, al menos sobre las cosas de su marido, estaban equivocadas. Una temporada convulsa en la intimidad para la cantante, que tuvo el placer de compartir con Edurne y Carlos Jean muchas horas de grabación de ‘Idol Kids’, que tardó muchos meses en ver finalmente la luz y ser emitido.

Vídeo: Europa Press

El talent show infantil no triunfó como la cadena esperaba y el triunfo del programa fue bastante discreto. Sin embargo, se sigue hablando de él. Al menos porque aquí se veía a Isabel Pantoja relajada, en un ambiente distendido y compartiendo mucho tiempo de ocio con sus dos compañeros del jurado. Precisamente ha sido Carlos Jean quien se ha tenido que enfrentar a las cuestiones más complicadas sobre Isabel Pantoja. El músico no ha tenido reparos en entrar en materia y confesar lo que opina sobre ella, después de haber trabajado codo con codo con ella durante semanas.

Aunque prefiere no entrar en cuestiones polémica y la guerra de su compañera con su hijo no es algo que le guste tratar. Pese a ello, no tiene problema alguno en decir lo que opina sobre ella, cómo se ha sentido ante su presencia durante las largas horas de grabación y cómo era su relación cuando se apagaban las cámaras y dejaban a un lado las caretas. Vea el vídeo para conocer su peculiar opinión sobre Isabel Pantoja.