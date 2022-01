Carlos Herrera es un gran amigo del Rey Juan Carlos y, por supuesto, uno de sus grandes apoyos a pesar de la distancia que los separa. Es discreto y, más aún en un asunto tan escandaloso como las fotos de Iñaki Urdangarin con otra mujer cuando todavía estaba casado. Por ello, no quiere entrar demasiado en detalles o dar pistas acerca de cómo le ha sentado al emérito la ruptura de su hija la Infanta Cristina tras 24 años casada con el que era su marido. A pesar de que ella ha permanecido a su lado, dando igual lo que pasara y ha luchado contra viento y marea, finalmente han puesto punto y final a su matrimonio. Aunque no hablan de separación, sí afirman que han interrumpido su relación…pero ¿qué opina el locutor de radio como amigo del Rey? «Yo creo que los padres cuando ven sufrir a los hijos lo pasan mal y yo no creo que sea una excepción. Pero realmente puedo darle poca información de eso”, dice el comunicador. Se pone en su lugar y es incapaz de no empatizar con él, ya que para doña Cristina esta etapa está siendo muy dura.

Vídeo: Gtres

(Noticia en elaboración)