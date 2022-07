Carla Vigo no está pasando su mejor momento. La sobrina de la Reina Letizia tuvo que visitar este pasado lunes el hospital después de sufrir un ataque de ansiedad. A sus 21 años, la joven parece haber experimentado ya las consecuencias del estrés. Eso sí, ha preferido no desvelar el motivo por el que ha tenido que acudir a urgencias de uno de los hospitales de Madrid. Lo que sí ha dejado claro es que estaba muy enfadada con la atención.

La joven acude a urgencias al darle un ataque de ansiedad

«Buena esa de que me esté dando un ataque de ansiedad y tenga que estar esperando», dice muy crítica con la sanidad pública. Y no duda en mostrarse de lo más enfadada con el sistema, porque a pesar de cómo dice que se encontraba en ese momento, nadie la atendió de manera urgente. Sin embargo, el personal sanitario va atendiendo siempre a los pacientes más graves, por lo que podría haber sido el motivo principal que le habría llevado a tener que esperar en urgencias algo de más tiempo.

La joven, que tiene ya casi 30.000 seguidores en Instagram, ha explicado qué ocurrió: «Estaba en la calle, me empecé a encontrar mal y fui a urgencias. Fue ahí donde me empezó la ansiedad», explica a ‘El Español’. Ella no ha querido dar más detalles al respecto. De hecho, tras el Stories de su denuncia, Carla no ha querido añadir más información sobre cómo terminó su visita a urgencias.

Se empezó a encontrar mal en la calle

No sabemos si alguien ha acompañado a Carla Vigo a urgencias. Ella tan solo ha desvelado que se encontraba en la calle cuando decidió ir al hospital, donde ya le dio un ataque de ansiedad. Su novio está siendo un de sus principales apoyos y podría haber estado también en este delicado momento. «Quiero que nuestro amor no tenga un final feliz, porque simplemente no quiero que tenga final», le dedicaba hace unos meses. Y es que es habitual encontrar en sus redes sociales imágenes en las que aparece junto a su novio.

Una buena racha de trabaja

La joven, que este año ha cumplido su sueño de trabajar como actriz, es una apasionada de las artes escénicas. Fue a principios de año, -el pasado mes de enero-, cuando Carla Vigo abandonó su trabajo en el montaje teatral de ‘Yerma’, donde estaba a las órdenes de Rafael Amargo, para iniciar un nuevo proyecto profesional. El motivo por el que dejaba al bailarín y coreógrafo era su papel en un cortometraje en el que será protagonista y en el que, además, ha trabajado con la actriz Josele Román. Si bien en noviembre acusó a esta de «mentirosa y estafadora» por haber dicho que le estaba dando clases de interpretación, ambas lograron acercar posturas y han participado juntas en ‘Cambio de plan’, donde la sobrina de la Reina interpreta a una joven que se quiere abrir paso en el mundo del baile.