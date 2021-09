Carla Barber y Diego Matamoros se hicieron el mismo tatuaje en su brazo: un corazón azul. ¿Qué han hecho tras su ruptura?

Cuando Carla Barber y Diego Matamoros se tatuaron el mismo dibujo en su piel, jamás imaginaron que su historia de amor tenía fecha de caducidad. Los dos apostaron por un corazón azul, un emoji que solían repetir en sus respectivas publicaciones para referirse al otro. «Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos», dijo Diego solo cinco meses después de comenzar la relación. Tales fueron las críticas que Carla se justificó e insistió en que para ella los tiempos daban igual pero ¿qué ha sido de este dibujo una vez terminada la relación? La pareja está rota y, de hecho, ya ha acabado el buen rollo entre ellos, tal y como pudo comprobar SEMANA hace algún tiempo. Borraron todas las imágenes que tenían juntos y se dejaron de seguir en sus redes sociales, sin embargo, todavía hay algo que les une: el mismo tatuaje en su piel.

Aunque Carla apenas muestra el dibujo en sus redes sociales, lo que había dado lugar a pensar que se lo había borrado, lo cierto es que sigue exactamente en el mismo lugar donde se lo hizo. Tampoco lo ha cubierto con otro diseño más grande, una decisión que ha quedado en evidencia este verano. Carla Barber sigue luciendo en uno de sus antebrazos el corazón del que tanto presumía junto a Diego y es que esto también es parte de su historia. Este dibujo tan especial para ambos ha servido para acallar rumores de ruptura cuando sonaban con fuerza o para gritarse públicamente todo lo que se querían cuando estaban juntos, no obstante, se desconoce si ahora mostrarlo también tiene intencionalidad por su parte.

Aunque en el pasado ambos insistían en que su relación era algo mágico, un año después de comenzar todo se fue a pique. Él confiaba en que sus caminos se volvieran a cruzar, pero no ha sido así y prueba de ello que Carla ya tenga su corazón ocupado. Aunque apenas se han conocido datos sobre el nuevo amor de la empresaria, eso sí, ella insiste en que está muy ilusionada con el giro que ha dado su vida. Fue vista este verano con su nueva pareja paseando y, aunque intenta no nombrarle, sí que en ciertas publicaciones se refiere a él. Esta misma semana posteó un vídeo de una sorpresa que él le había organizado, un instante en el que logró dejar a Carla boquiabierta. Si bien ella está centrada ahora en informarse al máximo sobre la enfermedad cardiaca que padece, no duda en dirigirse a él para agradecerle este tipo de detalles públicamente. «A veces la vida nos sorprende y nos enseña a vivirla aún más intensamente. Gracias mi ángel por cuidarme tanto y tan bien», ha escrito Carla en sus redes.