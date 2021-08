La ex de Diego Matamoros está ilusionada y ya no lo oculta. Así ha hablado de su nuevo amor en las redes sociales.

Desde que puso fin a su noviazgo con Diego Matamoros, Carla Barber ha dado un giro en lo que a su vida amorosa se refieres. Desde hace semanas se ha mostrado cauta respecto al estado de su corazón. Ha estado esquiva cuando se le ha preguntado si ya tiene otro amor. Pues bien. Por fin, la doctora con más tirón de las redes sociales ha reconocido que está enamorada y feliz. ¿Dónde lo ha hecho? Claro está, en el medio donde mejor se desenvuelve: su cuenta de Instagram.

Ha sido a través de Stories donde la canaria ha respondido a las preguntas que le han hecho sus admiradores. Muchos de ellos se han interesado por sus tratamientos, otros por sus retoques, otros por el nombre que pondría a sus hijos (cuando los tenga)… y hay quien ha querido saber si está enamorada de nuevo.

«¿Cómo está tu corazón?», le ha cuestionado un ‘follower’. La canaria ha respondido de manera breve, pero contundente: «Ocupado y muy muy feliz». No cabe duda de que tras romper con el hijo de Kiko Matamoros vuelve a estar ilusionada con otra persona. Eso sí, de momento prefiere no dar más detalles.

De lo que no ha tenido reparo alguno en hablar es de los proyectos que le gustaría hacer realidad con la persona de la que esté enamorada. Le gustaría «crear mi propia familia y compartir mi vida con esa persona que sepa amarme, cuidarme, protegerme y valorarme; educar a mis hijos y disfrutar viéndolos crecer mientras me hago viejita abrazada al amor de mi vida». Toda una declaración de intenciones con las que deja claro que es una mujer familiar y que sueña con formar su propia familia algún día.

Incluso ha pensado en los nombres que le pondría a sus niños… cuando los tenga. «Si es niña: bella. Si es niño: Bastian». Dos apelativos que comienzan por «B». Como su apellido. Un apellido que, por otra parte, le gustaría que heredaran sus futuros vástagos. Y es que Barber es un apellido que le fascina… Aunque en realidad su primer apellido, el que le pusieron al nacer, es García. Más tarde cambió el orden de los mismos para no perder el apelativo materno. Un detalle del que ha hablado en su diálogo con sus fans.

«Además de que es un apellido diferente y muy profesionalmente es distintivo, García es un apellido muy común y Barber se iba a perder si no me lo cambiaba», ha explicado. «Si tengo hijos me gustaría que llevasen mi apellido primero, tendré que echarlo a suertes con el futuro padre en caso de que eso ocurra».