Carla Barber ha vivido unos días inolvidables con su madre en Roma. La doctora estética está disfrutando al máximo de la ciudad, donde, por cierto, no solo ha aprovechado para conocer algunos rincones culturales, sino también para probar diferentes restaurantes en Italia. Ha sido precisamente en uno de ellos donde ha vivido una anécdota que ha provocado las críticas en sus seguidores. Pero ¿qué ha sucedido? Según ha contado la empresaria durante una cena pidieron una botella de vino de 65 euros, pero cuando llevaban copa y media se dieron cuenta de que no les gustaba, algo que comunicaron al camarero del local. «Esta noche pedimos una botella de vino tinto. La abrieron, nos tomamos una copa y media (una mi mami y otra yo) y al terminarla le dijimos al camarero que no nos gustaba el vino. Se llevó la botella (costaba 65 euros) y nos trajo otra que nos encantó», comienza diciendo Carla Barber.

Cuando terminaron de cenar y les trajeron la cuenta final observaron que la botella que no les gustó no se la habrían cobrado, por que le dejaron una propina que a no todo el mundo ha parecido bien que compartiera. Mucho menos han aprobado que contara la reacción del camarero, quien, según Carla, no dejó de aplaudir cuando vio el billete de 20 euros sobre la mesa. «Cuando pedimos la cuenta, no nos cobraron la botella de 65 euros, sino la segunda que nos trajeron que costaba 22. El total de la cuenta fue de 80 euros (2 entrantes, 2 pastas, una lasaña, dos postres, agua y vino). Pagamos 100 y cuando nos trajeron la vuelta le dijimos que se quedara con los 20 euros de propina», continúa. Si bien ella insistió en lo «agradecida» que es la gente», lo cierto es quien no ha entendido que presuma de ello.

Hay seguidores de Carla que han respondido a sus stories, diciéndole que es «poco humilde» contar todo esto. «Estas cosas sobran, está feo contarlo. No me parece humilde. Parece que te ríes del chico que estaba feliz con 20 euros», dice uno de ellos de estos usuarios. Aunque ella ha tratado de justificarse, no ha convencido a todo el mundo. Carla Barber se justifica con que ella quería resaltar «el valor del esfuerzo, del trabajo y de lo que cuestan las cosas, así como la emoción de una persona cuando a alguien le reconoce lo que hace», aunque las críticas están ahí.

Intentando justificarse, Carla ha dicho que podría dar muchos más detalles de los que da en sus redes sociales y que, sin embargo, no lo hace «Lamentablemente no pongo ni el 10% de mi vida porque entonces estaría alardeando de lo que tengo, de lo que gasto o simplemente enseñando más de la cuenta», apunta. Sus clínicas tienen muchísimo éxito y, por ende, ella cada vez un imperio mayor, por lo que su economía funciona a las mil maravillas, algo que queda muy claro en sus redes debido a su alto tren de vida.