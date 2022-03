Carla Barber lo ha vuelto a hacer. A pesar de que ha recibido muchas críticas al compartir las fotos de su barriguita de embarazada, la médico especializada en cirugía estética ha querido enseñar cómo está su cuerpo en la semana 32 de embarazo. Y ha vuelto a llamar la atención que apenas tiene barriguita. A pesar de que se encuentra en el octavo mes de embarazo y que le queda poco para conocer la carita de su bebé, su barriga sigue siendo como la que tienen muchas mujeres en las primeras semanas de gestación.

La que fuera pareja de Diego Matamoros vuelve a recibir críticas al compartir una foto de ella misma de perfil en la que se ve la barriguita que tiene. A diferencia de la barriga que lucen otras madres en su misma semana de gestación, Carla parece que tendrá un hijo pequeñito, ya que no está siendo un embarazo muy pesado.

Ella ha estado compartiendo varias fotos del proceso de su embarazo, pero no está siendo un cambio tan brusco. No está notando las consecuencias más incómodas del embarazo. Una de ellas es el aumento de peso, pero ella no ha engordado mucho durante estos meses. De hecho, está a punto de conocer la carita de su bebé, un niño que llegará a este mundo el próximo mes de mayo.

Carla Barber vuelve a sorprender con su barriguita de embarazada casi inexistente

Hace un mes volvía a mostrar su perfil, sin grandes cambios, lo que provocaba las críticas de muchos de sus seguidores. «Una semana más 🥰», escribía Carla Barber junto a tres fotos en las que ella posaba orgullosa enseñando su barriguita. No es para nada una barriga normal para siete meses de embarazo. Esto provocaba que muchos se pregunten si realmente está del tiempo que asegura estar. «Madre mía si así estoy yo después de comer 😭😭», «Esa tripita la tengo yo cuando me tomo dos coca colas 😍», «Ahí dentro está el bebé???😂🤔», «No te estás dando cuenta del embarazo!! Ni una fatiga y sin barriga apenas!! Que alegría de embarazo hija!!», comentaron algunos seguidores.

En estos ochos meses, la barriguita de embarazada de Carla casi no ha crecido. Esto ha provocado mucha inquietud entre sus seguidores. Ha sido tal el aluvión de mensajes recibidos que ella ha tenido que aclarar que todo está bien. De hecho, no dudaba en revelar hace unas horas los kilos que había engordado hasta ahora. Y en los siete meses de embarazo ha engordado apenas unos 3,3 kilos.

Ha engordado apenas unos tres kilos y medio

Lo que sí ha notado Carla es que su pecho ha aumentado mucho. Durante estos meses, la expareja de Diego Matamoros ha notado cómo ha cambiado la talla de sujetadores que tiene que llevar. De hecho, ha tenido que adquirir unos nuevos para estar mucho más cómoda. De una 90C ha pasado a una 100-105C «de momento», decía hace unas semanas ella.

