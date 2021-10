Carla Barber, tras confesar que padece el síndrome de Brugada, ha confesado que lleva siete años sometiéndose a diferentes chequeos médicos

Carla Barber confesó hace algunas semanas que padece una enfermedad en el corazón. No quiso dar más detalles, pues no se sentía preparada para contar a sus seguidores qué le sucedía exactamente. Ahora, poco tiempo después, por fin ha logrado sacar fuerza y hacer pública la enfermedad que padece: el síndrome de Brugada, por el cual tiene un 3 % de posibilidades cada año de morir por muerte súbita. Ahora, ha desvelado todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a este diagnóstico que se lo dieron hace tan solo un mes. Y es que a pesar de que la médica estética le pone nombre a la enfermedad que padece, lleva 7 años de calvario, de incertidumbre y de pruebas médicas.

Carla Barber ha desvelado que lleva 7 años sometiéndose a diferentes chequeos anuales

Desde que Carla Barber revelara la enfermedad que padece y que le va a cambiar la vida de manera radical, ha recibido cientos de mensajes de cariño y apoyo en estos momentos complicados. La médica estética ha querido agradecer todo este amor que ha recibido: «Gracias por todos los mensajes de apoyo y muestras de cariño que me habéis mandado», ha dicho. Además, ha querido contar su desgarrador relato y todo lo que ha tenido que pasar hasta dar con el diagnóstico final de su enfermedad: «Me preguntáis el motivo por el que fui al médico: Hace 7 años tuve SÍNCOPE (desmayo repentino, me desplomé) en dos ocasiones. Me hicieron pruebas y me diagnosticaron insuficiencia congénita de válvula aórtica y mitral de grado I-II», comienza diciendo.

Desde aquel síncope, ha tenido que estar sometiéndose a diferentes pruebas todos los años para revisar su estado de salud. Así lo ha contado ella: «Desde entonces me he estado realizando chequeos cardiológicos anuales de revisión. Además de los síncopes que tuve, cuando tengo mucho estrés emocional noto ARRITMIAS (mi corazón late más lento y a un ritmo irregular)», ha continuado explicando. Después ha querido hablar de la importancia de dar con el médico adecuado que le ha conseguido el diagnóstico de su enfermedad: «Este año, gracias a una persona muy especial, tuve la suerte de que el chequeo anual me lo hiciera el doctor @ftorrescalvo ♥️ Él ha sido quien después de 7 años de chequeos y pruebas, consiguió detectarme el Síndrome de Brugada«, cuenta.

Estos son los síntomas que te avisan de que algo no va bien

Además, Carla Barber ha querido desvelar los síntomas que ella sufría para que si algún seguidor de ella pasa por algo parecido, acuda al médico de manera urgente para detectar la enfermedad lo antes posible: «Síntomas que pueden alertar de que algo va mal, asociados a este síndrome y a otros problemas cardíacos: mareos, desmayos, jadeos, palpitaciones o convulsiones», ha sentenciado en una publicación. A pesar de que no son tiempos fáciles para ella, se queda con el 97% de probabilidades de que no le pase.