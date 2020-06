El cáncer de pulmón de Mila Ximénez ha destrozado a su entorno más cercano. La colaboradora pidió en la tarde de ayer ayuda a sus amigos más cercanos. Este hecho provocó ríos de lágrimas en plató y sorprendió a otros tantos desde sus casas. Pocos amigos conocían este revés en la salud de Mila, que por proteger a su hija y a sus allegados, no quiso desvelar la noticia hasta ayer y decidió hacerlo en directo desde `Sálvame´, para gritarle al mundo y a su círculo, que aunque necesita que estén con ella más que nunca, se va a recuperar y va a salir adelante. SEMANA ha hablado con Carla Barber, una de sus mejores amigas y a la que considera como parte de su familia.

La ex Miss Universo y ex Miss España, está muy unida a Mila Ximénez, ambas coincidieron en `Supervivientes 2016´ y desde entonces han continuado su amistad hasta día de hoy. Nuestra revista se ha puesto en contacto con la doctora para conocer de primera mano como se siente tras la impactante confesión de la colaboradora de `Sálvame´. Carla se enteró, al igual que la mayoría de amigos, por la televisión. “Yo no suelo leer nada ni ver nada y de repente me empezó a escribir un montón de gente preguntándome cómo estaba tras las declaraciones de Mila”, nos decía acerca de cómo se había enterado de la noticia. “Cuando me enteré me quedé a cuadros”, confesaba con tristeza. Tal y como dijo Mila durante la tarde de ayer, su última aparición pública había sido en la clínica de la joven y lo menos que se esperaba la doctora era recibir este batacazo días después. Barber también nos contó que tras varios intentos de llamada, en el que el móvil de la periodista comunicaba sin cesar, por fin pudo hablar con ella y saber cómo se encontraba.

Ya se ha puesto en contacto con ella

“Ya hablé con ella, se encuentra bien. Estoy deseando verla. Las dos estamos muy positivas en este sentido”, nos confesaba la joven. La amistad entre ambas a perdurado en el tiempo y buena muestra de ello fue el gesto que la Ximénez tuvo con ella hace apenas unos días en sus redes sociales. «Te quiero campeona. Te deseo que seas tan feliz como me hiciste a mí en nuestra aventura», escribía la ex concursante de GHVIP, junto a una imagen que le trae muy buenos recuerdos. Tras este duro varapalo, Carla Barber como ella misma nos explicaba, intentará reunirse con ella en los próximos días, cuando la agenda de Mila se lo permita. “Os necesito más que nunca”, fueron las palabras de Ximénez tras comunicar que padecía cáncer de pulmón, y sin duda Carla será una de las que estará ahí al pie del cañón.

Feliz con Diego Matamoros



Aprovechando nuestro encuentro con Carla quisimos preguntarle qué tal va su relación con Diego Matamoros. Y es que si por algo se ha caracterizado la modelo, es por mantener su vida privada al margen del foco mediático. “Yo sobre ese tema no me gusta hablar. Estoy muy feliz, pero no pertenezco a este mundo”, nos aclaraba con la simpatía que la caracteriza. Lo único importante ahora mismo para Barber es que su amiga se recupere lo antes posible y que pueda estar junto a ella, para todo lo que la necesite, de aquí en adelante.