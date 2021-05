Sara Carbonero ha felicitado a su ex, Iker Casillas, por su 40 años y lo ha hecho con una tierna felicitación que ha sorprendido a sus seguidores.

Iker Casillas cumple 40 años este jueves y lo hace por primera vez como separado. La historia de amor de él y Sara Carbonero llegó a su fin, no obstante, su relación sigue siendo cordial, prueba de ello, las felicitaciones públicas que se han ido haciendo desde que confirmaran su ruptura. No hay mal rollo entre ellos, ni mucho menos y así lo demuestra que en un día tan especial la periodista haya felicitado a su exmarido vía Instagram. Con una fotografía del futbolista, una canción de ‘Cumpleaños feliz’ cantada por Lenny Kravitz y un texto cargado de significado, Sara le desea la mejor de las décadas. «Feliz vuelta al sol. Que las vistas desde ese cuarto piso sean maravillosas. Te lo mereces», ha escrito la comunicadora.

De este modo, Sara responde a las palabras que hace solo unas horas escribía Iker en su perfil junto a una fotografía en la que aparecía trajeado y con unas escaleras detrás. «Esas escaleras me llevan a los 40. Allá que voy. Que la fuerza me acompañe. #felizjueves #eshoradedarlelavueltaaljamon ¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?», ha escrito con humor. Ilusionado y con cierto vértigo a lo que está por venir, Iker Casillas está contento con el cumpleaños que le espera, aunque sea con una crisis sanitaria de por medio. Puede celebrar que tiene una excelente relación con su ex, una situación que a él le tranquiliza a pesar de las polémicas.

Vídeo: Europa Press

Cabe recordar que este miércoles en nuestro último número de SEMANA hablamos en exclusiva con Nadia, una amiga de Iker que habría tenido un lugar especial para él en uno de los peores años para Sara Carbonero. Aunque ella insiste a esta revista con que ella no quería que esto se hiciese público, sí confiesa qué opina de Iker: «Es una persona maravillosa». Justo después de que su amistad se hiciera pública, todo se paró en seco. «No estamos enfadados, pero se ha parado por lo que ha pasado», explica a este medio. Declaraciones que podrás leer en su totalidad si corres a tu quiosco y adquieres el último número.

Fue hace algunas semanas cuando Iker también utilizó una publicación para felicitar a la madre de sus dos hijos. Aunque su relación sentimental ya no era presente, ambos habían estado unidos en momentos muy importantes de su vida, por lo que dejó a un lado las malas vibras y le gritó que el «baile seguía». Haciendo un guiño a su sección radiofónica ‘Que siga el baile’, Casillas compartió una fotografía de su entonces esposa en la que se cubría el rostro con su pelo. Acallando entonces rumores de crisis entre ellos, Iker escribió:«37 inviernos. Muchas felicidades. El baile sigue…hay que bailar hasta el final».