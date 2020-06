Mila Ximénez llevaba algunos días desaparecida de ‘Sálvame‘. Su ausencia había hecho saltar las alarmas en redes sociales y hubo más de un medio de comunicación que se hizo eco de su misteriosa retirada. La colaboradora reveló el motivo de su ausencia en pleno directo, una noticia que ni ella ni su círculo hubiera querido escuchar jamás. La periodista padece cáncer de pulmón y así lo confirmó ella misma: «Tengo un tumor, un cáncer de pulmón (…) He pasado mucho miedo. Tengo miedo a morir«. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría tanto sobre compañeros como sobre la audiencia hasta dejarla enmudecida. Poco después Mila comprobó en su propia piel lo querida que es, pues las redes se llenaron de mensajes de cariño hacia ella. Un calor que ella agradece tras conocer que sufre una enfermedad que ha vivido gran parte de su círculo. De hecho, sus tres hermanos así como grandes amigos de Mila Ximénez han tenido que plantar cara al cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, la tertualiana jamás les dejó a su suerte, sino que siempre estuvo ahí para apoyarles, el mismo gesto que le ha brindado su entorno después de este varapalo.

Y es que muchos de sus seres queridos han logrado vencerlo, por lo que después del primer shock Mila se muestra optimista. La esperanza la acompaña en esta dura lucha, igual que sucedió con sus hermanos, quienes superaron el cáncer, según reveló la propia Mila. En el año 2016 y tras participar en ‘Supervivientes‘ Mila Ximénez explicó que, por fin, la salud les había dado una tregua. Una enfermedad que, por cierto, le había ocultado su hermano Manolo para que la colaboradora aceptara adentrarse en la aventura selvática. Prefirió llevar en secreto el cáncer y retrasar su operación, algo que la indignó y que entendió pasado el tiempo como un acto de generosidad. No obstante, ellos, desgraciadamente, no han sido las únicas personas de su círculo que han tenido que luchar contra el cáncer.

Terelu Campos también tuvo que armarse de valor en el pasado para superar el cáncer. Hasta en dos ocasiones lo padeció, aunque la última vez ha sido especialmente complicada para ella. Ella es ahora es uno de los pilares fundamentales para Mila, una de las amigas que estará ahí para escucharla y aplacar sus temores, más aún si se tiene en cuenta que fue su madre, María Teresa Campos, una de las primeras a las que Mila llamó cuando sufrió fuertes dolores de espalda y la incertidumbre la atormentaba. Otros compañeros y amigos del programa en el que ella colabora y los cuales estaban destrozados cuando su amiga, Ximénez, explicó la ardua batalla a la que se enfrenta, también han sufrido cáncer.

Carlota Corredera, Carmen Borrego, Kiko Matamoros o Antonio Montero son solo algunos de los compañeros de trabajo que durante su vida han tenido un tumor, pero nunca lo han escondido. Tanto es así que han llegado a convertirse en un ejemplo de lucha y en un espejo que ahora sirve a Mila para saber que la fortaleza y la actitud son dos ingredientes imprescindibles. «Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo», decía este martes en ‘Sálvame’.