El pasado 26 de agosto, José Antonio Canales Rivera sufría una grave cogida en su regreso a los ruedos en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. Semanas después, a la vuelta a los platós de Telecinco, el colaborador aseguró que el único que no le llamó para interesarse por su estado fue Fran Rivera. Este viernes, el hijo de Teresa Rivera se ha sentado en el ‘Deluxe‘ y ha detallado cómo es su relación con su primo. Además, ha echado la vista atrás para buscar el origen de su mala relación con él.

Canales Rivera no ha querido mentir y ha reconocido que tiene una mala relación con Fran Rivera. «No voy a vender algo que parece maravilloso cuando no lo es«, deja claro e insiste en que lo tiene normalizado. En su entrevista en el programa de Telecinco, el colaborador ha explicado que no fue invitado a las segundas bodas de su primos. A pesar de esto, él siempre ha querido interesarse por ellos cuando han tenido a sus hijos o cuando han sufrido alguna cornada.

El colaborador de Telecinco admite que nunca se ha sentado con Fran Rivera a hablar de lo que pudo ocurrir entre ambos y el origen lo sitúa en 1998. «Había un apoderado, un empresario, muy importante que hizo lo posible por juntarnos en los ruedos. Él en ningún momento quiso. Puede ser la razón», explica, aunque reconoce que con el paso de los años ya no le da ninguna importancia. «Me siento curado y me siento muy feliz«, insiste. El hijo de Teresa Rivera recalca que en el pasado se llevaban muy bien, pero a la hora de los negocios o los «momentos despacho» se sentía apartado de sus primeros.

Sí ha estado celoso de sus primos: «Quería ser figura del toreo»

Hace unos días, Antonio Rivera hacía unas declaraciones y señalaba a Canales Rivera de estar celoso de sus primos. «Él creía que sus primos tenían derecho a ayudarle y no tienen obligación, son tíos extraordinarios y este chaval parece que tiene celos, en la vida hay que ser educado”, llegó a decir el hermano de Paquirri. Este viernes, el colaborador ha admitido que es así, aunque lo justifica por querer progresar en su profesión. «He estado celoso. No hay que conformarse nunca, hay que tener ambición, querer evolucionar, crecer. No solo tenía celos de Fran, también de toreros que son amigos míos. También quería estar ahí. No quería ser torero, quería ser figura del toreo», asevera. Más tarde, Teresa Rivera ha intervenido en el programa y ha tachado las declaraciones de su hermano como «desagradables». No entiende los motivos que le han llevado a hacerlo e insiste en que no le han hecho gracia.