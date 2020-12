El torero admite que conoce a Cynthia Martínez, la joven que asegura haber tenido un ‘affaire’ con él. Han hablado «por Instagram» y «puede que le haya dicho «bicho».

Desde que Antonio David Flores destapó en ‘Sálvame’ la supuesta infidelidad con una atractiva joven, Antonio Canales Rivera está viviendo días de enorme tensión. Hace 24 horas se sentaba en el plató de Telecinco para decirle, en un tenso cara a cara, al malagueño, el daño que le ha ocasionado su traición. Esta tarde ha vuelto a visitar el set del programa vespertino para hablar de manera muy clara sobre la chica que asegura haber pasado una noche de pasión con él.

La chica en cuestión, llamada Cynthia Martínez, no es conocida para el gran público. Pero lleva años intentando hacerse un hueco en el mundo de la televisión. En su perfil de Instagram, donde la siguen casi 61.000 seguidores, se describe a sí misma como «presentadora, actriz y Miss Barcelona 2007». La muchacha bien podría ser calificada con el término «mocotriz». Y es que ha trabajado como modelo, colaboradora y actriz, lo que además de guapa la convierte en mujer polifacética. Hace poco más de un año participaba en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ con muchas ganas de ser vista por la audiencia… y de conquistar a uno de los tronistas.

También ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla como colaboradora (durante una sola emisión) de ‘Dani y Flo’, el programa presentado por Dani Martínez y Florentino Fernández en Cuatro. Y ha ejercido como intérprete en ‘Aquí paz y luego gloria’ en 2015. Incluso ha sido portada de ‘Interviú’. Un extenso y variopinto curriculum vitae en el que hay que incluir otras dos conquistas en el terreno personal. Ella misma ha explicado a Antonio David Flores que ha tenido sendos idilios con Efrén Reyero, extronista de ‘MyHyV’ y pareja de Marta López. Y, siempre según su testimonio, también ha estado con Canales Rivera.

El torero conoce a Cynthia Martínez «desde hace ocho, nueve o diez años»

Pero, ¿qué tiene que decir Canales Rivera sobre su supuesta relación con Cynthia? El diestro, que hasta ahora había negado rotundamente haber echado una canita al aire, ha reconocido este viernes que sí conoce a esta mujer «desde hace ocho, nueve o diez años». Eso sí, la conoce personalmente, porque nunca antes se la había encontrado en los pasillos de la tele: «Os prometo que yo no la he visto en la tele en mi vida».

El gaditano hasta le ha deseado suerte a la chica en su nueva incursión televisiva. «Que aproveche sus minutos en ‘Sálvame’, que es un gran programa. Ya ha conseguido lo que quería, que es salir en televisión. Ella venía persiguiendo esto que le está pasando. Me han cogido a mí de tonto y el tonto ha embestido. Ahora yo tengo que contar mi verdad y ella que cuente la suya y después que escuchemos los audios y escuchemos las pruebas», explicaba. Antes de que Cynthia Martínez ofreciera su testimonio ante las cámaras, ha confesado que «puede que le haya dicho «bicho». Así, ha decidido entonar el «mea culpa», aunque ha dejado claro que «nada de eso tiene que ver» con una infidelidad: «Mi pareja y yo consideramos que es una deslealtad».

«Es monísima y un espectáculo de mujer»

El primo de Fran y Cayetano Rivera ha admitido que, en efecto, ha habido un intercambio de audios con Cynthia Martínez porque «yo he hablado con ella». <meto el morro cinco veces en la muleta porque es verdad que la conozco desde hace ocho nueve o diez años. He hablado por Instagran, y la verdad es que la chica es monísima y es un espectáculo de mujer. Eso no hay quien se lo quite».

Antonio David, por su parte, recordaba nuevamente que la información que hizo llegar al programa «fue la foto de los calzoncillos que me pasó». Y que «esta chica se pone en contacto conmigo y yo lo que hago es poner a esta chica en contacto con la dirección del programa. No conozco el contenido de las pruebas que tiene. La única prueba que tenía eran los calzoncillos».

