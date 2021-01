Mónica, muy amiga de Riverita, acusa al torero de no haber estado pendiente de su tío en sus últimos meses de vida.

Mónica, una amiga íntima de Riverita, ha acusado a José Antonio Canales Rivera de no haberse hecho cargo de su tío durante sus últimos meses. Incluso ha explicado que el torero se llevado un dinero de su tío.

La joven ha señalado a la redacción de ‘Sálvame’ que el hermano de Paquirri ha estado muy enfermo durante mucho tiempo. Y su enfermedad le ha obligado a visitar muchas consultas y hospitales. Pero según ella, Canales Rivera «no ha estado». Y tampoco su madre, que «estaba con su marido en Cádiz». Incluso ha asegurado que el entorno era ajeno al día a día de Riverita: «Soy yo la que me entero de esa enfermedad y me pongo en contacto con sus familiares».

Canales se defiende de las acusaciones

El colaborador, sorprendido ante sus declaraciones, se ha defendido dejando claro que estaba muy unido a su tío y que jamás se llevó nada que no le perteneciera. No entiende el porqué de las declaraciones de Mónica que lo acusa de haber robado a su tío. Desde el plató, Canales ha contado que toda su familia ha agradecido la labor de la mujer que se ha “desvivido” por su tío y por eso no entiende ahora sus palabras. «No me parece justo».

“No tengo ni idea ni de los motivos ni del porqué de esas declaraciones ni esas acusaciones hacia mí”, ha subrayado Canales. “Me coge muy de sorpresa, cuando dice que todo el mundo se ha quedado con él menos yo no me parece justo”. Y ha lamentado que todo esto suceda tras su reciente fallecimiento: «Es una pena que su gran amigo, su gran padrino, su gran conseguidor, quien la ha cuidado y quien la ha protegido esté de cuerpo presente». Por su parte, Kiko Hernández aseguraba que el entorno de Riverita denuncia que ha estado viviendo en muy malas condiciones durante el último año y que hasta han tenido que llevarle «bolsas de comida porque no tenía nada en la nevera. Hay fotografías y vídeos. Han grabado cómo ha sido su último año dentro de esa casa con las personas con las que vivía. Esto es la espuma de mar comparado con lo que quiere contar el entorno de Riverita. Es desolador y tremendo. No me parece bonito que los 12 últimos meses de este señor haya vivido como ha vivido. Que como no tenía un calefactor le tuvo que regalar Mónica una manta eléctrica porque se moría de frío. Tampoco me parece justo que el último mes o los dos últimos meses no podía levantarse ni para ir al baño. Ahí quien estuvo muy pendiente de él fue Cayetano, que buscó a una persona en el pueblo que le ayudar a sentarse y levantarse. No lo encontró porque no querían trabajar ahí. Hay cuatro testimonios», comentaba. «¿Te parece justo que hagan eso con alguien que solo le ha preocupado por los demás?”, respondía el colaborador. El torero mantiene que estaba muy unido a su tío: «Del único que tiraba era de mí»