La vacunación contra el covid en España ha sido un éxito rotundo, a pesar de que aún hay muchos que continúan reticentes y prefieren exponerse a la pandemia sin esta arma que les evitaría sufrir los síntomas más peligrosos de la enfermedad y terminar ingresando en el hospital. Los datos son claros y la presión hospitalaria ha sido menor gracias a la vacunación a la que Aurah Ruiz estaba firmemente en contra, tal y como ella misma ha confesado ahora a la hora de tratar el problema de salud que ha sufrido al resultar contagiada cuando aún no había terminado el proceso de inmunización.

Aurah Ruiz se negaba a recibir su dosis de la vacuna contra el coronavirus al considerarla “experimental”, pero su situación familiar y la presión que ha vivido en su en torno más próximo le obligó a ceder a la evidencia de que debía ser vacunada como el resto de los ciudadanos. Su hijo tiene problemas de salud que podrían poner su vida en peligro en caso de resultar contagiado, pero además sus padres son sanitarios y deben estar sanos para seguir salvando vidas con su trabajo. Esto le hizo dar el paso y recibir la primera dosis de la vacuna, pero antes de llegar la segunda ha sido contagiada con el virus y lo ha pasado francamente mal. Ahora se arrepiente de tomar la decisión más egoísta frente a una crisis sanitaria global.

“Después de dos años esquivándolo, estuve contagiada de covid. Lo he pasado bastante mal. Sé que muchas personas lo pasan diferente y que esta nueva cepa no es tan grave, pero yo sí que lo pasé grave. Estuve 15 días sin ver a nadie, ni a mi hijo”, comienza a explicar Aurah Ruiz, para después reconocer que no tenía la pauta completa cuando el virus el alcanzó e hizo mella en su organismo con especial fiereza: “Algunos se acordarán de que yo no me quería vacunas, pero al final me convencieron y me puse la primera vacuna, lo que me dio tiempo, porque antes de la segunda ya me había infectado, así que como m i cuerpo no tenía anticuerpos ni esa inmunidad, pues me puse bastante malita”, relata.

Ahora Aurah Ruiz ha querido destacar la importancia de las vacunas contra el covid a las que ella misma renunciaba, después de comprobar en sus propias carnes que la enfermedad es más peligrosa de lo que creía en un primer momento. De haber pasado el virus con dos o tres días como si de un mero resfriado se tratase, ha sufrido un calvario al ver cómo empeoraba su salud día tras días y tenía que estar aislada del mundo y de sus seres queridos durante dos largas semanas en las que los test siempre daban positivo: “Ahora el test ha dado negativo por fin, pero me han quedado secuelas. Yo sí que siento que todavía no estoy bien, pero será poco a poco”, se resigna la pareja de Jesé Rodríguez, que no quiere que sus seguidores caigan en su mismo error y anima a todos no seguir su ejemplo, vacunarse lo antes posible, no perderle el respeto al coronavirus y proteger su propia salud, para proteger la de sus seres querido y, con ello, también la del resto.

