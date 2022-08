Omar Montes tiene un amplio patrimonio debido su trabajo como cantante. Prueba de lo bien que marcha su economía que acabe de comprarse una espectacular casa por varios millones de euros a las afueras de Madrid. Eso sí, hay veces en las que su caché provoca críticas, tal y como acaba de suceder en Málaga. El músico ha sido contratado para que cante en un concierto en Vélez-Málaga el próximo 28 de agosto, una cita para que el gobierno ha retenido fondos por un valor de 80.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de ese día. Varios partidos políticos han estallado con esta decisión, siendo muchos los que han opinado en redes sociales acerca de ello.

«No compartimos esto del gratis total para grandes conciertos como el de Morad y el próximo de Omar Montes. Estas actuaciones salen del bolsillo de todos nosotros. Esta semana se está procediendo ya al cobro de los recibos del IBI, y destinar cantidades ingentes de dinero para conciertos gratuitos de estos artistas no debe ser una prioridad, porque en nuestra tierra tenemos muchas cosas que arreglar, hay una dejadez absoluta y no podemos seguir», dice el Presidente local de PP, Jesús Lupiáñez.

Eso sí, el equipo de gobierno se ha apresurado a aclararlo y aseguran que el dinero incluye acciones promocionales y campañas de aquí al final de año, con lo que dejan ver que no todo estaría dedicado a Omar Montes. «Los 80.000 euros no son exclusivamente para el concierto; son para actividades de promoción del municipio hasta final de año. Campañas y demás. Lo de Omar Montes es un punto más de todo lo que hay previsto», han explicado. Una polémica sobre la que Omar no ha querido mojarse y no ha dado declaraciones al respecto en su cuenta de Instagram, donde suele publicitar sus conciertos a lo largo y ancho de España.

Omar Montes ha presumido en muchas ocasiones sobre el dinero que tiene. Su éxito en la música no solo es palpable en las reproducciones de sus canciones, también en su cuenta corriente, donde según él ha logrado alcanzar cifras millonarias. «Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit (…) Las discográficas me ofrecen sumas millonarias, millones de euros«, dijo el joven hace algún tiempo. Amante de las joyas, de los coches de alta gama y de la ropa de firmas no aptas para todos los bolsillos, Omar suele «frontear» de su alto tren de vida, aunque esto no siempre le haya beneficiado. Cabe recordar que sufrió un robo en su casa hace cuatro años, un susto en el que le desaparecieron 50.000 euros: «Eran mis ahorros de tres años».