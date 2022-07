David Bustamante acaba de sumar otro problema de salud a su fisura de costilla. El artista tenía previsto actuar en la función de ‘Ghost’ en Burgos, sin embargo, le será imposible. Si bien el cántabro había viajado hasta la ciudad, donde le habían contratado tanto a él y a Ricky Merino desde el jueves hasta el domingo para un total de seis actuaciones, se ha caído de repente del cartel. El motivo es el covid, pues se ha contagiado, por lo que no podrá trabajar estos días en el musical, tal y como tenía él y su equipo habían organizado. Está teniendo varios síntomas, entre ellos, fiebre y tos.

«No puedo hacer las funciones en Burgos. Tengo covid. He tenido que llamar al médico…tengo fiebre y estoy mal de la garganta, empecé ayer por la noche. Soy vulnerable igual que los demás y lo he intentado todo, estoy aquí. Más que a mí no le duele nadie, pido disculpas a todos por no poder hacer las funciones…Se ha liado con todos mis compañeros que no tienen ninguna culpa. Lo he intentado, pero tengo que regresar a casa y recuperarme«, ha dicho el cantante. Ahora su plan es superar la enfermedad y no contagiar a nadie en el camino.

En tiempo récord han encontrado a alguien que sustituya a David Bustamante. El diario de Burgos ha explicado que Christian Sánchez será quien se suba a los escenarios y quien se alterne con Ricky Merino para interpretar el papel de Sam, el personaje que en el cine interpretó Patrick Swayze. El Fórum Evolución, lugar que acoge el musical, le desea una pronta recuperación, al igual que muchos de sus seguidores, que le recuerdan que la salud es lo primero, aunque a veces eso implique cancelar proyectos como este.

David Bustamante vuelve a casa para recuperarse en su hogar hasta que dé negativo. De este modo se para en seco su agenda laboral y personal, eso sí, tras un período de intensa actividad. El cántabro acaba de combatir en una velada de boxeo, donde, a pesar de perder frente a su contrincante, lo pudo dar todo. Acabó incluso lesionado y, sin querer, con un mal sabor de boca por si ha decepcionado a aquellos que han estado a su lado en su puesta a punto. «Siempre es dura la derrota, lo es y duele, pero en las derrotas es donde se aprende. Quiero felicitar a mi contrincante y a su equipo por una victoria merecida…No fui capaz de más… Gracias a todos los que me dieron aliento, y me creían ganador… y aún perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado… A mi equipo, que ha entregado tanto como yo o más…Siento si he defraudado a alguien», ha dicho el artista.