Se conoce por fin el futuro profesional de Iker Casillas tras su vuelta a Madrid: volverá a trabajar en el Real Madrid, pero como adjunto al director general.

Duda resuelta. Iker Casillas acaba de recibir la mejor de las noticias. Mucho se ha hablado sobre su futuro profesional después de que decidiera dejar el fútbol tras sufrir un infarto de miocardio en mayo de 2019. Pues bien, unos meses después de iniciar una nueva etapa en la capital española, ya conocemos qué va a hacer el portero.

Y como se rumoreaba, Iker Casillas vuelve al Real Madrid, donde ha pasado gran parte de su trayectoria profesional. Ha sido él mismo el que ha anunciado la noticia a través de las redes sociales: «Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida. • @realmadrid El Real Madrid C. F. comunica que Iker Casillas se incorpora a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general».



Iker Casillas ya tiene nuevo reto profesional en Madrid

Por su parte, el Real Madrid ha hecho público un comunicado en el que hace pública la gran noticia:

El Real Madrid C. F. comunica que Iker Casillas se incorpora a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general. Iker Casillas es leyenda del Real Madrid, representa los valores de nuestro club y es el mejor portero de nuestra historia.

Iker Casillas conquistó 19 títulos durante los 25 años que defendió nuestra camiseta: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. En Portugal, con el Oporto, ganó 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa. Con la selección de España ha sido 167 veces internacional y ha ganado 1 Mundial, 2 Eurocopas y 1 Mundial sub-20.

Su trayectoria deportiva y su dimensión humana han sido reconocidas con prestigiosos galardones como el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Para el Real Madrid es un orgullo recibir de vuelta a casa a uno de sus grandes capitanes.

En SEMANA, ya anunciamos la idea de Iker Casillas de estar vinculado de nuevo al Real Madrid. El pasado mes de agosto, esta revista publicaba los intereses del portero de trabajar en el club en el que pasó gran parte de su carrera después de cinco años en Oporto. «Se convertirá en asesor de Florentino Pérez en una nueva etapa de su vida con la que regresa al equipo que tantas alegrías le ha dado y al que siempre ha estado unido», explicamos en uno de los números de la revista.

Sara Carbonero también tiene resuelto su futuro profesional

La noticia del nuevo reto profesional de Iker Casillas llega apenas unos días después de que Sara Carbonero solucionara su futuro. Y es que ha sido fichada como colaboradora en Radio Marca, donde precisamente empezó su trayectoria profesional cuando todavía era una estudiante en la universidad. Sara Carbonero será una de las colaboradoras de ‘Que siga el baile’, que se emitirá los martes y jueves de 17:00 horas a 17:30 horas. Pero lo hará a partir del mes de enero, pero fue el pasado miércoles cuando ella anunció esta nueva andadura profesional.

Acabo este año con un inicio; qué contradicción tan maravillosa, la de terminar 2020 empezando un proyecto. Y lo hago en el lugar que ya fue mi casa hace 15 años, con la suerte de trabajar en el medio que sin duda, atrapa y engancha como no lo hace ningún otro: la radio. Me sumo al equipo de @radio_marca para presentar la sección “Que siga el baile”, dentro del programa “T4” con mi querido Vicente Ortega los martes y jueves a las 17 horas. Una sección que comenzará en enero y que será mi pequeño rinconcito para ‘cambiar el mundo, hablar de más o enredar un poco…’ como lo resumirían Leiva y Rubén», empezaba explicando emocionada.

«Un espacio radiofónico donde descubrir historias de esas que te hacen vibrar el alma con invitados de excepción y, sobre todo, con la presencia de una protagonista indiscutible, la música. Porque yo no concibo la vida sin ella y la radio es su mejor altavoz. Uno no puede tocar la música, pero ella sí puede tocarte a ti (y de qué manera lo hace). Cuando la vida te sobrepasa, cuando revientas de alegría, cuando la necesitas sin más. En fin, no apaguéis jamás la música de vuestras vidas y…que siga el baile. Gracias especiales Edu García por ese abrazo de hace dos años, por las palabras de esta tarde que me han dado alas para volar hasta el infinito y por confiar en mi», terminaba diciendo Sara Carbonero, que empieza el 2021 con un gran reto.