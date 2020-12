La presentadora ha recriminado con dureza a su compañera, criticada por publicar un vídeo en las redes donde está de celebración.

Anabel Pantoja lleva 61 días sin pisar el plató de ‘Sálvame’. Desde que se rompió el peroné practicando surf, la sobrina de Isabel Pantoja no ha vuelto al programa. Sin embargo, en su retiro en Gran Canaria no ha podido evitar que los escándalos la salpiquen. En las últimas semanas le ha tocado responder ante las acusaciones de su primo contra su madre. Pero en los últimos días ha sido ella la protagonista de la polémica. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la colaboradora compartía un vídeo en el que se la podía ver cantando alegre mientras bebía una copa. Las imágenes hacían estallar las redes, donde la criticaron con dureza por su actitud.

Paz Padilla recrimina a Anabel Pantoja en directo: «Eres una persona pública»

«Yo tan feliz… Eera sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque la gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo. Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?», respondía la sevillana en sus redes.

Este martes en ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha vuelto a explicar las cirscunstancias que rodearon su comentadísimo vídeo. «Me puse a tomar una copita con mis amigas y después me puse a cantar unas sevillanas». Paz Padilla le respondía de manera contundente: «Hay algo de lo que tú no eres consciente, Anabel. Como diría Chiquito de la Calzada: es que vas muy cargada. ¿No te das cuenta de que vas muy ‘cargá’? Eres tú la que sube los vídeos y tienes una responsabilidad. Veo muy fuerte que justifiques una actitud y un estado como de lo más normal. Es lo veo fuerte porque eres una persona pública».

Anabel ha recordado que su último vídeo no tiene nada que ver con otro que publicó en el que, tras una noche de fiesta, recriminaba a su novio en Instagram a altas horas de la madrugada. «En el otro vídeo tuve que agachar la cabeza porque le falté el respeto a una persona. Pedí perdón porque no tuve un comportamiento ejemplar, porque no eran formas, porque no estaba en mis cabales no solo por el agua sino por la otra cosa que ya no tomo. En ese sentido no tengo que dar más explicaciones. Subí el vídeo porque no me graba una amiga mía, no vi nada malo», se defendía. «Nada malo, ese es el problema», comentaba Paz Padilla. Gema López intervenía para recordar que Paz suele subir vídeos cantando y bailando y nadie la critica por ella: ¿Entiendes cuando unas cosas se critican y otras no?». Anabel reiteraba: «Yo soy igual con misterio y sin misterio. Todo el día cantando y bailando».

Anabel se defiende: «Estoy todo el día haciendo estupideces con el móvil»

La andaluza insistía en que no ve nada malo en subir contenidos mientras se divierte: «Me graban cantando unas sevillanas. Cuando estoy nostálgica me acuerdo de Sevilla. Aquí no puedo cantar unas sevillanas porque nadie sabe darme las palmas. Me sentí como si estuviera en mi tierra. Eso es lo que pasó. Estoy todo el día haciendo estupideces con el móvil. De hecho es que a veces me grabo hasta para ir a hacer pis… A ver si me entendéis. Estaba cantándole una sevillana a una amiga que está en Sevilla».

Paz Padilla quiso enviar un mensaje a la audiencia. Con el semblante serio se dirigía a cámara para explicar: «Nos lo tomamos a broma, pero me gustaría decir que hay ciertas imágenes que no se deben mostrar. En las redes hay gente con 13, 14, 15 años y tenemos que protegerlos. Y no se puede hacer apología de muchas cosas».

Paz Padilla: «Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol»

La humorista y actriz insistía: «Vuelvo a decir a los ‘influencers’ y a la gente que tiene muchos seguidores, como en este caso Anabel, que tenemos que ser responsables y tenemos que ser conscientes de que no podemos tomar las cosas como normales. Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol».