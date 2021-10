La exmujer de Enrique Ponce ha querido tener un detalle público con su madre, Paloma Díaz, cuando esta celebra su cumpleaños: este es el bonito mensaje que le ha enviado.

Paloma Cuevas lleva meses siendo uno de los personajes de actualidad. La que fuera mujer de Enrique Ponce siempre se ha decantado por mantener ciertos aspectos de su vida en la más estricta intimidad, pero lo cierto es que su actividad en las redes sociales nos ha permitido conocer cosas que desconocíamos de ella y de sus ratitos en familia o con amigos.

Esto es algo que ha hecho hace unas horas, cuando ha querido felicitar a su madre, Paloma Díaz, uno de los apoyos más incondicionales. «Muchísimas felicidades a la mujer más maravillosa del mundo», ha escrito Paloma Cuevas junto a una instantánea en la que vemos a su madre con una sonrisa en su rostro.

Paloma Díaz siempre ha estado al lado de su hija, algo que también ha hecho cuando su hija ha vivido una de las etapas más duras de su vida. Desde un segundo plano, la madre de Paloma Cuevas ha querido estar al lado de ella para sobrellevar el revuelo mediático que provocaba la noticia de su separación de Enrique Ponce.

Paloma Cuevas felicita a su madre con un bonito mensaje

Pero no ha sido el único detalle que ha querido tener Paloma Cuevas con su madre. Horas después de esta felicitación, la socialité ha querido hacer pasar a su madre un día increíble. Y así ha sido. La ha sorprendido con una tarta de cumpleaños, porque no hay celebración de cumple que no tenga una tarta con velas que soplar.

La tarta tenía todo lujo de detalles. Y es que en el dulce había un detalle que llama especialmente la atención: una paloma, haciendo gala a su nombre. Y junto a ella varias flores verdes y un cartel dorado con un «Felicidades abuela». Paloma Cuevas ha querido que fueran sus hijas las que la sorprendieran con este detallazo.

«Felicidades abuela», aparecía en la tarta de cumpleaños

Siempre que puede, Paloma Cuevas dedica unas bonitas palabras a sus padres. Ahora ha tocado el turno de su madre por un motivo justificado, pero también ha tenido detalles con su padre, sin que necesariamente tenga que haber un motivo. Hace unas semanas hacía una reflexión junto a una instantánea en la que aparecía con su padre y con una de sus hijas.

«¿De qué trata la vida? La vida trata de a quién amas, de ayudar a quien nos necesita, de hacer felices a quienes tenemos cerca… En definitiva, de construir recuerdos bonitos y si son desde la infancia mucho mejor ❤️💕#construyendorecuerdos #infanciafeliz #abuelos #nietos #familia #felicidad #starlite #starlitecatalanaoccidente2021 #gratitud #lavidaesbella #victorianovalencia #palomacuevas #palomacuevasxrosaclara2022«, escribía Paloma Cuevas emocionada y agradecida por la familia que tiene. Esta reflexión que hizo en las redes sociales fue muy aplaudida por rostros conocidos de nuestro país, que desde el principio de su guerra con Enrique Ponce se han posicionado con ella.