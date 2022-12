Alba Carrillo no está pasando uno de los mejores momentos de su vida. La modelo lleva semanas en el foco mediático por culpa de las imágenes en actitud cariñosa con Jorge Pérez. Tras la fiesta de Unicorn TV, esta ha tenido que lidiar con muchas críticas, lo que le obligaron a tomarse unos días de descanso para así desconectar de toda la presión a la que ha estado sometida estos días. Su familia está siendo el mejor apoyo en estos momentos. Su hijo Lucas se ha dado cuenta de la etapa que atraviesa su madre y no ha dudado en alegrarle regalándole un detalle de lo más especial.

Y es que el pequeño, que nació fruto de la relación de la modelo con Fonsi Nieto, ha roto su hucha. Ha cogido los ahorros que tenía y acompañado por su abuela, ha ido a una conocida joyería. Allí ha elegido un colgante muy especial por el que ha pagado nada más y nada menos que 129 euros.

Un colgante con doble círculo que cuesta 129 euros

Se trata de un colgante doble con círculos de topacios de plata. Es plata de primera ley rodiada de 925 milésimas. Su hijo le ha querido dejar claro que este colgante simboliza la unión entre ellos. «Lucas ha sacado dinero de su hucha para hacerme un regalo porque quiere que yo sea feliz. Tengo la mayor de las suertes!!! Es un hombrecito muy especial. Estoy orgullosa de su enorme sensibilidad», ha escrito Alba junto a un vídeo en el que enseña cómo fue la entrega del regalo.

«Tengo esto para ti. Te lo he comprado con mis ahorros», le ha dicho su hijo. «Pero, ¿por qué me has comprado esto?», se pregunta Alba. «Porque eres la mejor mamá», le contesta su hijo. «Tengo una suerte en la vida… Me pican los ojillos un poquito… ¿Me lo has comprado tú con los ahorros de la hucha? ¿Y quién te ha llevado? Ay por favor, qué precioso. ¡Qué bonito! ¿Somos tú y yo estos? Me encanta. Te quiero, te quiero. Me va a dar buena suerte. Te quiero al máximo. Somos él y yo unidos. Yo te quiero tanto», dice emocionada mientras abre el regalo delante de su hijo y sus padres.