Hace unas semanas Tamara Gorro nos sorprendía anunciando su ruptura definitiva con Ezequiel Garay. Desde el primer momento, ella ha confesado que es una persona muy especial, a quien sigue queriendo y con quien seguiremos viéndola junto a sus hijos, Antonio y Shaila. Tras pasar la Nochebuena en familia y posteriormente disfrutar de un día de compras en un conocido centro comercial de Madrid, Tamara Gorro y Ezequiel Garay han hecho un nuevo plan familiar. Junto a sus hijos y otros amigos, el exmatrimonio ha cogido su caravana y se ha escapado a un enclave único, en mitad de la naturaleza, donde ha disfrutado de una agradable velada.

La influencer ha compartido algunos momentos del último plan familia y además ha subido una divertida instantánea con el futbolista, a quien le ha dedicado unas bonitas palabras. «Amo verte feliz, lo mereces tanto. Te espera toda una vida llena de momentos bonitos. El 2023 es tuyo«, ha escrito Tamara Gorro junto a la imagen que hay sobre estas líneas en la que Garay la tiene cogida en brazos. Sin lugar a dudas, ambos siguen manteniendo una excelente relación a pesar de haber decidido de tomar caminos separados.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay han querido disfrutar de la Navidad en un entorno envidiable. Ha sido la propia influencer la que ha compartido varios vídeos de su jornada navideña con los suyos: «NATURALEZA Y FAMILIA🍁He pasa do un día bonito y tranquilo. Un entorno maravilloso, naturaleza y ver a los míos disfrutar y felices«, ha escrito. Además, ha revelado incluso el menú que han degustado en una mesa plegable: «Sí, lo reconozco. Soy de llevar tortilla de patatas, pollo empanado, chorizo, lomo, cortar el pan con las manos y comer polvorones en una silla de camping. Creedme, es un planazo».

Tamara Gorro aprovecha su escapada a la naturaleza para «estar conmigo misma»

Este divertido plan que ha vuelto a reunir a Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha sido, sobre todo, por ver a sus hijos felices: «Tengo lo más importante: verlos disfrutar». Además, durante esta escapada ha aprovechado para desconectar y recargar las pilas, además de «estar conmigo misma, algo que me está costando mucho pero no paro de practicarlo», añadía a través de las diferentes fotografías que ha compartido.

Tal y como hemos dicho anteriormente, Tamara Gorro pasó la Nochebuena con la que fuera su familia política. La influencer y el futbolista demostraron la buen sintonía que tienen. Una excelente relación sobre todo por el bienestar de sus hijos. Ellos han dejado claro que los pequeños son lo primero y que a pesar de haber decidido divorciarse seguirían haciendo planes juntos para estar todos en familia.

Así comunicó la influencer su separación

Fue el pasado lunes 12 de diciembre cuando la ‘influencer’ sacó fuerzas para hacer pública su ruptura definitiva con el futbolista. Lo hizo a través de un rotundo comunicado: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado.Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».