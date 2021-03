Sergio Ramos ha querido felicitar públicamente a Pilar Rubio, que celebra su cumpleaños. Lo ha hecho con un mensaje convertido en toda una declaración de amor.

Pilar Rubio celebra este 17 de marzo su 43º cumpleaños. Lo hace en uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ presume de tener una familia estupenda, la que ha formado al lado de su marido, Sergio Ramos. El futbolista del Real Madrid no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras en esta fecha tan especial para ella.

«Pintas nuestra vida de sonrisas, ternura, belleza e inteligencia. Nos descubres el mundo a paso ligero y con mano firme. Nos lo das todo, porque te das tú, a mí, a nuestros hijos y por nuestra familia. No podía tener más fortuna que la de contar contigo a mi lado, por siempre. Te quiero con locura, mi amor. ¡Feliz cumpleaños, @pilarrubio_oficial! I love you to pieces! Happy birthday, my love ❤️❤️ #Rn’R #TogetherForever #MyLovesBirthday #EnjoyingLifeWithYou #DisfrutandoDeLaVidaContigo #GraciasPorSerTúConmigo«, escribe el futbolista para felicitar a su mujer.

Sergio Ramos destaca de su mujer algunos aspectos que desconocíamos de ella hasta el momento. Y es que la define como una persona que llena de sonrisas a todos los miembros de su familia. Además, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ se caracteriza por ser tierna e inteligente. Unas características que ha destacado y hecho público su marido. Y junto a esta felicitación de cumpleaños convertida en una declaración de amor, Sergio Ramos comparte una imagen de Pilar.

Una felicitación de cumpleaños que es toda una declaración de amor

Esta declaración de amor por parte de Sergio Ramos coincide con el buen momento que atraviesa también el futbolista. Y es que marcó un gol contra el Atalanta para pasar a cuartos de final en la Champions League este pasado miércoles en el minuto 60 de penalti. El gol se lo dedicó a su mujer, que unos minutos después cumplía años. «Para ti mi amor. Feliz cumpleaños. Te amo», escribe junto a una foto de la celebración del gol, donde manda un beso a una de las cámaras que se encuentran en el terreno de juego.

Sergio Ramos le dedicó uno de los goles que marcó este martes

Sergio Ramos y Pilar Rubio viven en una eterna luna de miel. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ el 16 de junio del año 2019 en la Catedral de Sevilla, bajo la atenta mirada de familiares, amigos y un sinfín de rostros conocidos. La celebración del enlace tuvo lugar en la finca que el futbolista tiene en Bollullos de la Mitación, Sevilla, donde además de un menú espectacular, los invitados pudieron disfrutar de un concierto y de la diversión que supuso poner algunas atracciones más propias de un parque de atracciones o una feria. Fruto de esa unión nacieron Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, que seguramente hayan felicitado a su madre con el mejor regalo.