Sara Carbonero es una de las mejores amigas de Isabel Jiménez, que celebra su cumpleaños el Día de San Valentín. Como no podía ser de otra manera, la periodista ha felicitado a la presentadora de Informativos de mediodía con un emotivo y tierno mensaje, en el que ha incluido numerosas fotos y algunos vídeos de ellas juntas, que nunca antes había hecho públicos.

«Ha pasado un año desde aquel “no pasa nada” tuyo. ¿Te acuerdas? Y digo yo que si en el 90 por cierto de las fotos y videos que he encontrado de estos últimos 365 días juntas, salimos bailando, cantando o riendo será buena señal. (Vale, no podía faltar “ el pollo Pepe”). Vale también que hay muchísimo material impublicable. Señal de que hemos aprendido y crecido mucho por el camino, señal de que seguimos y vamos adelante, enfrentando tormentas, compartiendo maletas pero sobre todo celebrando y poniéndole ritmo a la vida, yo diría, con más sabor y ganas que nunca», le empieza diciendo Sara a su amiga.

Pero se atreve a pedir incluso un deseo: «Feliz vuelta al sol, comadre. No es una vuelta cualquiera. Son tus 40 y estoy segura de que esta nueva década seguirá llena de carcajadas, bailes, diversión, karaokes por un tubo y muchas más bandas sonoras de nuestra vida por descubrir. Celébrate cada día y yo contigo. “No me sonrojo si te digo que te quiero…” 🧡 @isabeljimenezt5 #lavida #felizedad #tehacesmejor #nuncapasanada», ha terminado diciendo.

La bonita felicitación de cumpleaños de Sara a su amiga Isabel

Isabel Jiménez, que no ha podido evitar emocionarse con esta felicitación, le ha contestado a su gran amiga en la publicación: «Ay comadre, que si me acuerdo! Hay que bailarse la vida, cantarla y celebrarla pero visto así, todo junto, estoy un poco mal, no? 🤦‍♀️ También te digo que me lo esperaba peor… (no coment el Libro de la Selva, ¿de verdad dije eso?). El pollo Pepe me ha dejado loca. 😍 Gracias por el camino recorrido y por lo que queda por recorrer. Nos espera La vida, no? Te quiero siempre ❤️», le declara agradecida.

Una relación de amistad de lo más consolidada

Isabel y Sara no solo comparten la firma de moda de la que son socias, sino que también son grandes amigas. Se conocieron en los estudios de Mediaset cuando la expareja de Iker Casillas presentaba los deportes en los Informativos. Tras la decisión de Sara de irse a Oporto junto al exportero, ambas siguieron manteniendo el contacto. Tanto es así que son sociales de ‘Slowlove’, firma de gran éxito.

Además, ambas fueron elegidas para ser madrinas de uno de sus hijos. Y rara es la semana que no quedan para verse cuando las agendas se lo permiten. Isabel Jiménez no se separó de ella cuando Sara fue diagnosticada de cáncer, una enfermedad que ha superado. Ahora celebran el cumpleaños de la periodista juntas.

