Blanca Romero ha confirmado la exclusiva de SEMANA. La bailarina no continuará en el cartel de ‘Yerma’, obra de Rafael Amargo.

Desde que SEMANA publicó en exclusiva que Blanca Romero se había caído del cartel de ‘Yerma’ tras la detención de Rafael Amargo todos las miradas se pusieron en ambos. La artista ni confirmaba ni desmentía la información y se limitaba a postear polémicas frases que no hacían si no avivar los rumores de su salida. Amargo, por su parte, se mostraba desconcertado, ya que ella no respondía a las llamadas, sin embargo, confirmaba su continuidad. Solo un día después de que el coreógrafo dijera ante las cámaras que este viernes 18, fecha en la que debía reaparecer Blanca, los espectadores se iban a sorprender e incluso tildara tales datos de falacias, Blanca Romero ha confirmado que no continuará, tal y como avanzó este medio.

Tras varios días siendo preguntada por este asunto Blanca ha roto su silencio, unas palabras, sin duda, muy esperadas. «La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone, ya será en otra ocasión», ha dicho la bailarina en ‘La Vanguardia’. La ex de Cayetano Rivera ha insistido en que no había querido dar explicaciones porque todavía no había llegado la fecha en la que se esperaba que se subiera a los escenarios. «Así se acordó, todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado. En ningún momento dije que no iba a actuar. Creen que es porque yo estoy juzgando a vida de alguien, pero ese no es mi estilo», ha comentado Blanca.

Ella asegura no tener un contrato de por medio y, a su parecer, considera que su papel es completamente prescindible, quitando así importancia a su dimisión. «Ellos están rodados, no he hecho prueba de luces, no conozco el escenario, yo no puedo aportar nada, no me necesitan realmente. Sara está fija, yo sólo iba a ir en algunas fechas y ella me daba la oportunidad de poder hacerlo yo algún día», dice Blanca. Romero no quiere generar más polémica y por ello ha respondido más tajante que nunca, aunque no ha sido el único detalle que ha aclarado. También ha querido puntualizar que nadie de la compañía se ha puesto en contacto con ella para saber si su decisión era o no la de seguir con ‘Yerma’. «Con Rafa no hablé ni me llamó nadie de la compañía. Hasta hoy no decidí nada, pero nadie me llamó (…) Será que no tiene mi teléfono, será que se lo han requisado, no sé cómo van estas cosas…», ha dicho Blanca.

No quiere entrar en guerras y, por ello, solo tiene buenos deseos para Rafael Amargo y para la obra en la que se encuentra inmerso. «Espero que Rafael Amargo, como quieren sus padres y la gente que le quiere, esté bien. Yo deseo verlo bien y triunfando. Confío en su inocencia», dice Blanca Romero. Tal y como reveló SEMANA, una de sus verdaderas preocupaciones era la inestabilidad, ya que Rafael se encuentra inmerso en un proceso judicial complicado que continuamente le sitúa en la palestra mediática. Este mismo miércoles se ha conocido la Fiscalía de Madrid recurrirá la libertad de Rafael Amargo para que ingrese en prisión. Su detención por tráfico de drogas y organización criminal se produjo el pasado 1 de diciembre nada más salir de los ensayos en el Teatro de La Latina, lugar al que estaba deseando regresar cuando todavía permanecía en los calabozos.