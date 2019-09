Familiares y amigos dicen adiós a Blanca Fernández Ochoa en su capilla ardiente

La capilla ardiente de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa se ha instalado este sábado en el tanatorio de Cercedilla. Numerosos rostros del deporte y de la cultura española se han acercado a la localidad madrileña para dar su último adiós a una de las pioneras del deporte femenino español.

El rey Felipe da el pésame a la familia de Blanca Fernández Ochoa

El deseo de la familia de Blanca Fernández Ochoa

Los restos mortales de la medallista olímpica serán incinerados. «Haremos una bonita excursión todos los hermanos y echarnos unas risas que era lo que a ella le gustaba«, expresaba Lola Fernández Ochoa.

Irene Villa se emociona al hablar de Blanca, su gran referente

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa, a su llegada al tanatorio

Los primeros en llegar al velatorio de Blanca Fernández Ochoa han sido sus hijos, Olivia y David Fresneda.

El emotivo mensaje de la sobrina de Blanca Fernández Ochoa a su tía

La familia de Blanca Fernández Ochoa da su último adiós a la esquiadora

La desolación de la última pareja de Blanca tras su muerte

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa muy arropados a su llegada al tanatorio

El drama de la madre de Blanca, que entierra a su segundo hijo

«No era consciente de lo que la quería la gente»

«Han sido tan bestias las muestras de cariño… Yo también he sido olímpica, he representado a España, pero nunca me he sentido como estos días. Ha sido un orgullo ser española. Me da mucha pena, pero creo que Blanca no era consciente de lo que la quería la gente y la admiraba«, indicaba la hermana de la exesquiadora.

La familia de Blanca, consternada tras enterarse de su muerte

Coral Bistuer, afectada a su llegada al tanatorio

“Estaba pasando una época un tanto complicada, estaba siendo atendida por varios especialistas. Me decía que estaba pasando el eslalon más duro de su vida, pero que lo iba a ganar”, decía Coral Bistuer horas después de que se hiciera pública la desaparición de Blanca Fernández Ochoa.

Última hora: Encuentran el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa

José Luis Llorente, a su llegada al tanatorio

José Luis Llorente, el exjugador de baloncesto, llegaba con semblante serio a darle su último adiós a Blanca Fernández Ochoa.

Encuentran un cuerpo sin vida en el lugar donde buscan a Blanca Fernández Ochoa

Sus restos se esparcirán en Siete Picos

Los familiares de Blanca han manifestado su deseo de esparcir sus cenizas una vez que sea incinerada, por expreso deseo de sus hijos, Olivia y David Freneda. Desean hacerlo en Siete Picos, las montañas de la Sierra de Guadarrama que tanto amaba.

Juan Manuel Fernández Ochoa narra la desesperación de la familia, sin rastro aún de Blanca