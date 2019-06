Borja Thyssen y Blanca Cuesta se afanan por llevar una vida de lo más ‘normal’ posible, pero no lo consiguen. El pasado mes de abril el matrimonio volvió a protagonizar las noticias al conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid pedía para ellos tres años de cárcel y una multa de un millón de euros por un supuesto delito contra la Hacienda Pública de 336.417 euros en relación con la venta de su casa de Ibiza en el año 2010.

Si bien esta nueva situación judicial se ha convertido en una nueva una revolución en sus vidas, tanto Borja como Blanca tienen intención de que no les afecte más de lo necesario. Al menos, eso es lo que ha asegurado la propia diseñadora durante su última aparición pública durante la presentación de la última edición de la Smylife Collection Beauty Art, en la que vuelve a participar.

Aunque reticente al principio a hablar sobre el tema, al final blanca Cuesta terminó explicando que se trata de una “discrepancia”. “En este caso está claro que las hay entre una parte y la otra. Obviamente confiamos en la justicia. Todo se va a solucionar, veréis, de la mejor manera. No tengo ninguna duda”.

Sobre todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, incluidas las propias palabras de su madre, que aseguró que le sorprendía lo rápido que había trascendido la noticia, Blanca ha dicho que cree que “hay cosas que deberían ser mas discretitas y llevarse de otra forma, pero tampoco voy a entrar a discutir eso. A lo mejor somos más públicos que otras personas y eso hace que se conozca más rápido. Tampoco pasa nada”.

Estar en el punto de mira de Hacienda no parece preocuparles lo más mínimo. “Hay que estar tranquilos siempre, en todo, no solo en estos temas”, ha afirmado Cuesta, que ha explicado que su marido opina igual. “Como os digo, lo llevamos con tranquilidad, no pasa nada. Hay que discutir las cosas y todo eso se solucionará donde se tenga que hacer”.