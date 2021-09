Bigote Arrocet ha sido elegido como el segundo expulsado de ‘Secret Story’. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha tenido que escuchar todo lo que han dicho estas semanas Terelu Campos y Carmen Borrego sobre él en los diferentes platós de televisión. El humorista ha definido sus intervenciones como «muy bonito».

«Están siendo demasiados muy duros conmigo. Ellas habrán ido a visitar a su madre 11 veces. En seis años, solo fueron 11 veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu. La que más iba era Alejandra. Teresa las quiere mucho, no van a pelear con su madre para hablar de mí. Yo he estado 24 horas en la casa, estábamos tranquilos en la casa», ha declarado rotundo, dejando en evidencia y cuestionando la relación que María Teresa tiene con sus hijas.

Jorge Javier Vázquez se lo ha dicho claramente. El presentador cree que con estas declaraciones ha abierto un melón enorme. Y es que Bigote Arrocet ha cuestionado de manera rotunda la relación que podrían tener María Teresa y sus dos hijas. No hay duda que a partir de este viernes, las declaraciones de Terelu y Carmen irán en contra de lo que ha dicho este jueves Bigote en el plató de ‘Secret Story’.

Bigote Arrocet abre un melón al cuestionar la relación de María Teresa con sus hijas

El humorista ha querido dejar claro que él pasaba mucho tiempo en casa con Teresita, como él la llamaba cariñosamente. De hecho, ha explicado que él tenía muchos negocios y asuntos que atender fuera de España y que cuando tenía que viajar, le pedía a María Teresa que lo acompañara. Sin embargo, no siempre quería ir con él. «Le pedí que viniera a Australia conmigo, y no fui porque ella no quiso. Cuando yo me iba, Gustavo se quedaba con Teresa», aclara.

Bigote Arrocet da su versión sobre su ruptura con María Teresa

Ha querido explicar, también, cuál es su versión sobre la ruptura con María Teresa, negando que fuera por WhatsApp: «Ella se habrá olvidado de la primera parte. Me fui el día de mi cumpleaños, ella se debería de haber venido conmigo y luego nos íbamos a ir a Málaga. Tuvimos una pequeña discusión. A mi nunca me gustó pelear. Le dije que me iba. La llamé para ver si quería salir. Me despedí de Teresa. Yo no me despedí con un WhatsApp, eso no lo haría nunca. Ella se encerró en su cuarto, luego le dije que me iba, que había sido muy feliz con ella. Ella me dijo solo adiós», dice.

Ha revelado su secreto

«No me inquieta en absoluto la realidad». Esta ha sido la frase que ha dicho Bigote Arrocet tras conocerse que ha sido el segundo expulsado de ‘Secret Story’ con un porcentaje muy alto. Parece que su paso por el programa no ha convencido a la audiencia, a la que ha podido disgustar, también, algunas de sus declaraciones.

Antes de abandonar la casa, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cuál era su secreto. Bigote Arrocet ha declarado rotundo: «Soy hermano de mi padre». Esta frase ha sorprendido mucho al presentador de televisión, que se ha quedado con cara de sorpresa y muy extrañado. Le ha pedido que se explique.

«Yo nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron pusieron el nombre y el apellido de mi padre. Ese documento no se cambie, por lo que soy hermano de mi padre. Es por un error, sino sería algo complicado de entender. Cuando se fue mi madre a Chile, allí lo arreglaron, pero en Buenos Aires no», ha explicado.