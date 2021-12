Bigote Arrocet ha tenido un fin de año convulso y es que su nombre ha estallado al ser relacionado con Bárbara Rey. Desde que ambos dijeran en una fiesta que habían iniciado un romance después de décadas de amistad, ambos impusieron el silencio y no afrontaron las preguntas de manera frontal, optando por tirar balones fuera, escudarse en su derecho a no responder y tratando de acrecentar la bola con más dosis de misterio. Hasta ahora. El humorista chileno ha querido dejar claro al fin qué relación le une a la exvedette, queriendo recalcar que no han traspasado los límites de la amistad en ningún momento.

Vídeo: Europa Press

El cómico no ha tenido reparos en responder a las preguntas sobre Bárbara Rey durante el sentido homenaje que han realizado los amigos de profesión a Chiquito de la Calzada en Málaga este miércoles, con el descubrimiento de una estatua que reconoce su figura dentro del sector del humor. Una vez atendidas las correspondientes cuestiones sobre el homenaje a su amigo, Bigote Arrocet ha entrado de lleno en el escándalo que supuso la confesión de que había iniciado un romance con Bárbara Rey. Ahora parece más dispuesto a negar lo que en su día se afirmó a modo de bomba informativa, quizá como una gracieta de ambos que despistó a los medios y por el que ahora debe dar explicaciones, pues mantiene con firmeza que entre él y la vedette tan solo existe un fuerte y sincero vínculo de amigos.

Pero el ex de María Teresa Campos no quiere cerrarse al amor y confía en que el destino bien podría colocarle una nueva ilusión en el camino, aunque esta no sea Bárbara Rey. Defiende su soltería y su libertad para hacer lo que le plazca sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Vea el vídeo para conocer cómo ha vivido el último homenaje a Chiquito de la Calzada, cómo rompe con los rumores de nuevo romance y cómo defiende su libertad como hombre soltero.

