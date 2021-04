El presentador se ha pronunciado sobre las recientes palabras de su ex, quien ha explicado el motivo por los que no han firmado aún los papeles.

Desde que anunciaron su separación, Fabiola Martínez y Bertín Osborne han manifestado en todo momento su intención de poner punto y final a su relación de manera amistosa. Pero lo cierto es que aún no han firmado el divorcio porque hay asuntos pendientes de resolver. Algunos tienen que ver con el cuidado de los dos hijos que tienen en común. Otros tienen que ver con asuntos económicos. Y es que la venezolana quiere dejar las cosas claras en este sentido. Según ella misma ha contado, el presentador «es muy generoso» y quiere darle más de lo que ella desea percibir.

La pareja aún no ha firmado el divorcio: «Nos estamos poniendo de acuerdo»

«No hay conflictos económicos«, explicaba Fabiola hace unos días. «Nos estamos poniendo de acuerdo, ya que ambos tenemos responsabilidades sobre el bienestar de los niños». En este sentido, ha dejado claro que quiere hacer las cosas bien: «Yo por mi manera de ser prefiero ser prudente porque luego me siento agradecida y comprometida. Y no quiero que la relación esté basada en eso».

Tras sus declaraciones, la cuestión que muchos se hacen es: ¿Cómo está viviendo Bertín el proceso? ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho su hasta ahora esposa? Vea el vídeo para ver la respuesta del artista cuando le preguntan por su situación actual.

Vídeo: Europa Press

Bertín se toma con sentido del humor la presencia de las cámaras de la prensa. Durante una salida por el centro de Madrid acompañado de un amigo se ha dejado ver relajado y sonriente. Lleva décadas siendo un personaje público y afronta el interés de los medios con buena cara. El mismo buen carácter muestra Fabiola, quien ha expresado su interés de mantenerse por sus propios medios ahora que afronta una nueva etapa en solitario. Atrás quedan sus 14 años de matrimonio, y quiere seguir siendo una mujer independiente en todos los aspectos.

Fabiola Martínez: «Nunca me he sentido una mantenida»

«He trabajado toda mi vida, me siento una mujer súper válida y capaz. No quiero tener la sensación de que necesito que alguien me respalde. El eso lo entiende y lo respeta, pero quiere que estemos bien. Es un señor, un caballero, y lo único que quiere es que estemos bien. Yo se lo agradezco un montón. ¿Conclusión? No quiero que me mantenga», ha zanjado. «Nunca me he sentido una mantenida. Es verdad que él por su trabajo tiene más capacidad de generar y se ha ocupado de muchas cosas».