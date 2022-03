Este jueves, Bertín Osborne ha decidido cambiar los papeles y pasar de presentador a invitado en ’10 momentos de mi vida’, el programa que presenta Anne Igartiburu en Telemadrid. Allí ha hecho un repaso por su trayectoria profesional, que comenzó con 27 años con enorme éxito gracias a la canción ‘Amor mediterráneo’. Desde entonces, mucho ha llovido en su vida. Se ha casado dos veces, ha tenido seis hijos (el primero de ellos falleció 15 días después de su nacimiento) y ha cantado con los mejores artistas del ámbito nacional e internacional. Una de ellas es Rocío Jurado, más de moda que nunca tras el documental de Rocío Carrasco.

Han pasado 16 años desde que la chipionera nos dijo adiós, víctima de un cáncer de páncreas, pero su recuerdo sigue estando muy presente en la memoria de muchas de las personas que compartieron momentos con ella. El actor y presentador es uno de ellos. Los destinos de ambos se cruzaron siendo él adolescente. Y coincidirían dentro y fuera de los escenarios en numerosas ocasiones. «Conocí a Rocío cuando tenía 71 años o así. Desde el primer día que nos conocimos era tal la empatía que teníamos los dos», ha recordado.

El presentador de ‘Mi casa es la tuya‘ fue el encargado de presentar ‘Rocío, siempre’, el último concierto de la artista. Una gala emitida por TVE en la que esta cantó a dúo con Malú, Mónica Naranjo, Chayanne, Davis Bisbal, Raphael, Lolita o Paulina Rubio, entre otros. «No fue consciente nunca» de que sería su último espectáculo. En ese recital, «la última persona a la que Rocío Jurado cantó públicamente» fue a Bertín, tal y como señalaba Anne. Cuando Bertín ha visto las imágenes de la Jurado cantándole a capella ‘Como una ola’ no ha podido ocultar su sorpresa. «No me acordaba de este momento», admitía. «Es la primera vez que te veo tímido y emocionado», le ha dicho la presentadora.

«En México fui a verla. Ella me dijo que me pusiera en primera fila y que no me moviera de allí», ha contado. «Ella salía al escenario con un cesto de naranjas y las repartía entre el público. En un momento yo me levanto y me pega un naranjazo… en el escenario cantando. Me tuve que sentar otras vez. ¡esta me va a pillar la cesta ahora! Me pilló de lleno. Era maravillosa». Y destacaba: «Le encantaba sorprender a la gente».

En su entrevista con Anne Igartiburu, Bertín ha hablado de otra gran mujer: su segunda esposa, Fabiola Martínez, de la que ya se ha divorciado. Después de 20 años juntos y dos hijos en común, han tomado rumbos distintos, pero siguen manteniendo una relación cordial. «La vida es así. Prefiero ser un gran amigo y apoyo de ella que una pareja incómoda. Ahora nos vemos y estamos encantados. Es la mejor, es un fenómeno de señora, de compañera, de amiga, de todo… Ella ha puesto orden en mi vida. Le debo que es más estricta que nadie en honradez, honestidad», ha dicho. Decidieron romper cuando se dieron cuenta de que estaban «perdiendo el tiempo». Y es que el factor tiempo es algo importante para él: «Por eso yo no tengo nunca tarde a una cita. El tiempo es lo único irrecuperable».

En el programa de Telemadrid, Bertín ha recordado con enorme cariño a Sandra Domecq., su primera esposa. «Éramos dos niños. teníamos familias muy cercanas. Si me hubiera casado con ella ocho años después hubiéramos seguido juntos. Yo era un niño chico y esas cosas te superan. Entonces trabajaba en la bodega. De repente te pones a cantar y te ves en una vorágine que no te la puedes esperar y se te sube un poco a la cabeza». Las hijas que Bertín tuvo con la jerezana le han dedicado unas palabras en el espacio. «Era todo amor, una persona honesta, íntegra», ha explicado Alejandra. «Olía muy bien. Desprendía amor por todos los poros de su piel. Me enseñó a amar y a perdonar», decía Claudia.

Así ha hablado de sus exmujeres: «He elegido bien»

«Fueron muchas cosas de compartir cosas estando juntos y no estando juntos. Fue todo demasiado pronto, pero nuestra relación fue hasta el último día fantástica. He cometido muchos errores, pero este intenté después arreglarlo», comentaba Bertín sobre su primera mujer y madre de sus tres hijas mayores. «Seguir siendo amigos tiene más mérito que terminar enfadados», le decía Anne Igartiburu. «Quiere decir que he elegido bien. He elegido personas con las que puedo compartir mi vida. Lo sigo haciendo con Fabiola. Elegí bien. Son personas maravillosas. Hemos crecido en todos los sentidos juntos».

Te interesará saber...