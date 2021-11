Poco a poco Bertín Osborne va reculando de sus primeras declaraciones, en las que abiertamente desmentía la información de SEMANA que detallaba cómo durante los últimos cinco meses el cantante y la joven Chabeli Navarro llevaban cinco meses viéndose y manteniendo encuentros y citas personales en restaurantes y en su finca de Sevilla. Lo que en un primer momento fue un “es una vergüenza” y “la conozco de un día, de un solo día y nunca más he vuelto a verla”, pasó a decir que la conocía de dos días. Pero no solo eso, según van pasando los días y se van conociendo más detalles, el cantante va recuperando la memoria e incluso niega tajante que haya desmentido la noticia. “Yo no he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses. La he visto varias veces. Es una niña encantadora…” le ha confirmado el propio Bertín a Nuria Roca.

En otro momento llegó a decir que las imágenes publicadas en SEMANA correspondían a la segunda vez que la vio, que luego la acercó a casa. Como información, hay que indicar que en las imágenes publicadas en la revista SEMANA el miércoles pasado Bertín Osborne no lleva a esta joven de 34 años a su casa. La secuencia es la siguiente: Bertín llega en el asiento trasero de un coche conducido por su chófer y persona de confianza. Chabeli espera en la calle. Es junto a su casa. Una vez que han aparcado, su chófer se baja del coche y se aleja. Es entonces cuando la joven se sube al asiento de atrás del vehículo, donde se encuentra el cantante. Ambos charlan durante unos minutos y Chabeli se baja del coche y se aleja. Es entonces cuando su chófer regresa al coche, se sube al asiento del piloto y se marchan. Estas fotografías se hicieron el martes 19 de octubre.

Durante esta semana se ha intentado tirar por tierra la información de esta revista. Una información que está contrastada. SEMANA conocía desde hace meses que Bertín Osborne y Chabeli se estaban viendo y que con cierta frecuencia salían a cenar a restaurantes. De hecho, en la revista se detallan algunos de esos encuentros. Entre otras cosas, por haber tenido la oportunidad de hablar con varios testigos de algunas de esas cenas en restaurantes. También somos conocedores de encuentros en su finca de Sevilla, donde ha llegado a pasar fines de semana o a acudir con amigas incluso sin estar Bertín Osborne en ella.

Estos días se ha vilipendiado a Chabeli Navarro y a cuestionar su persona por tener un pasado en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y por haber sido novia de Kiko Rivera y Antonio Tejado. Se ha intentado ensuciar su imagen con insultantes y denigrantes comentarios. SEMANA ha podido hablar con personas que tienen contacto con Chabeli. “Está muy molesta. La están llamando infinidad de periodistas, revistas y programas de televisión, pero ella no quiere hablar. Quiere descansar. Necesita descansar y estar tranquila y es lo único que quiere. No entiende por qué lo primero que hizo Bertín Osborne fue negarla, aunque ahora haya dado un paso atrás y reconozca que la conoce de hace meses”, nos aseguran. También nos aseguran que “se pasa el día llorando”.

La única declaración que Chabeli Navarro ha hecho al respecto ha sido en sus redes sociales. En ellas ha dejado una reflexión que da qué pensar: “Maléfica siempre fue la mala hasta que conocieron su historia”. ¿Qué historia desconocemos?

Hasta ahora se conoce lo que ha publicado SEMANA, los cinco meses de relación con citas para dos en diversos restaurantes y encuentros, con y sin amigas, en la finca que el cantante tiene en Sevilla. Pero con esta declaración Chabeli muestra que se siente juzgada sin que nadie conozca bien los datos suficientes. Sostiene que esos juicios que se han hecho sobre su persona son erróneos. Pero, de momento, prefiere mantener silencio. Lo que también ha podido saber SEMANA es que la joven se ha puesto en manos de la abogada Teresa Bueyes.