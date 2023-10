Bertín Osborne aclara si está con Gabriela Guillén

La última semana ha sonado con fuerza la posibilidad de que Bertín Osborne y Gabriela Guillén se hubieran reconciliado. Incluso se ha hablado de una reciente cita en Madrid. El principal protagonista se ha pronunciado al respecto desmintiendo ciertas conjeturas. Y es que recientemente también ha sido muy sonada su relación con Encarna Navarra, exconcursante de 'Operación Triunfo'. La revista SEMANA ofrece las imágenes de una de sus citas secretas.

No existe atisbo de acercamiento entre el presentador y Gabriela Guillén. Bertín Osborne ha reconocido que desde el pasado mes de junio no ha vuelto a ver a la modelo. También se molestaba por todas las especulaciones que se están vertiendo sobre su persona envidándole un mensaje a Pipi Estrada mientras el periodista se encontraba en el plató de 'Fiesta'. "¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma?". Ha aprovechado para desvelar dónde se encuentra en este momento. No está en España, ha viajado al país vecino, Portugal, y está disfrutando de un fin de semana en casa de un amigo cazando.

Bertín Osborne, molesto con las habladurías

"¿No puede alguien poner cordura en esto?", subrayaba el presentador sobre todo lo que se está comentando en los platós de televisión. No está siendo fácil para él ser testigo de ciertas declaraciones. "No sé si reírme o llorar". En cuanto a Gabriela Guillén, la venezolana se sentaba recientemente en el plató de 'Y ahora Sonsoles' donde explicaba que sale de cuentas el 31 de diciembre. "Ahora tenemos buena relación por nuestro bebé", aclaraba. Su tono fue conciliador: "Yo jamás le voy a poner contra la pared. ¿Cómo no le voy a querer si me ha dado lo más importante de mi vida que es mi hijo?", dijo.

Días más tarde, Gabriela Guillén tuvo que acudir a urgencias acompañada por una amiga. El motivo fue una bajada de tensión. Posteriormente publicó un significativo mensaje en redes que constata que está atravesando un embarazo complicado. "La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien", aseveraba.

