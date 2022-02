El coronavirus ha sido un alto en el camino de Bertín Osborne, que la pasada Navidad resultó contagiado y ha arrastrado las secuelas de la enfermedad hasta ahora, que ya puede decir que está más recuperado y listo para afrontar los compromisos profesionales que se vio obligado a parar por culpa de su positivo en covid. El presentador preparaba una gira conmemorativa de sus 40 años sobre los escenarios, que tenía prevista que comenzase en Madrid con un concierto que le llenaba especialmente de ilusión, pero la pandemia se ha interpuesto entre sus planes, dejándole solo en fechas navideñas y sin sentir el calor del público.ç

Vídeo: Europa Press

Después de esta odisea que ha sido para Bertín Osborne el covid, el artista ha hablado por fin sobre su estado de salud, desvelando que aún arrastra secuelas de su contagio y que debe trabajar duro para ponerles remedio si quiere cumplir con su apretada agenda y celebrar esos 40 años en la música como se merece. Hace dos semanas preocupaba un poco a todos al confirmar que no estaba bien de salud y que las fuerzas le flaqueaban, por lo que decidía echar el freno para velar por su recuperación: “Me encuentro extremadamente agotado. En las últimas dos semanas lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar”, asegura el cantante, que no ha visto demasiada mejoría desde que los test le informasen que su organismo estaba libre de virus, pero no de las consecuencias que su paso ha dejado en su cuerpo. “Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien”, añadía el cantante.

Ahora, Bertín Osborne se encuentra mucho mejor, con pilas recargadas y renovada ilusión por volver a compartir con su público su talento. Parece que este alto en su agenda le ha sentado bien y ya se ha dejado ver en sus quehaceres diarios, entre los que se encuentra compartir mesa y mantel con sus amigos en un conocido restaurante de Madrid. Un momento en el que ha hablado de su estado de salud tras sus últimas declaraciones que preocuparon a sus fieles. “Estoy fenomenal. He tenido tiempo, he estado en el campo, acabo de llegar y otra vez al lío. En mayo empezamos la gira y a seguir”, informa feliz Bertín, que ha querido reservar unas palabras a Omar Montes, Verónica Echegui y Álex García, quienes se han visto envueltos en una trama de falsificación de pasaportes covid, noticia que le ha cabreado sobremanera. Vea el vídeo y descubre qué haría el cantante si fuese él quien impusiese justicia en este caso.

