Las últimas informaciones sobre la evolución del sevillano las daba su hija hace apenas unos días. Esta se encontraba en la capital hispalense para estar cerca de él cuando se encontró con las cámaras de la prensa gráfica. Entonces aclaraba que estaba descansando en su domicilio y recuperándose poco a poco al lado de su mujer, Junco, que no se ha separado de él en ningún momento.

Una infección de orina ha sido el motivo por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en la noche del pasado jueves. Al parecer, en estos momentos se encuentra en observación y solo en el centro sanitario. Y podría ser trasladado de hospital en las próximas horas, que en el Virgen del Rocío no hay camas disponibles.

El ingreso de Bernardo se suma al bache de salud de Mercedes Bernal, madre de Anabel, quien ha sido operada el pasado jueves. «Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», confesaba la sevillana el pasado 15 de marzo.

«Su estado es extremadamente preocupante y la situación es grave»

A lo largo del último mes, Anabel Pantoja ha procurado ser muy cauta a la hora de hablar de la salud de su padre. No ha querido dar detalles de su diagnóstico, destacando que «es privado». Consciente del interés que despierta su familia, sí ha dejado caer que no ha estado nada bien. «Hay veces que está y no está. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy, muy tranquilo«, reconocía en una intervención en directo en ‘Sálvame’ cuando su progenitor aún se encontraba ingresado.

Tal y como ha asegurado Carlota Corredera en ‘Sálvame’, «su estado es extremadamente preocupante y la situación es grave», por lo que la participación de Anabel Pantoja en la próxima edición de ‘Supervivientes 2021‘. Y es que en los últimos días, su nombre suena con fuerza como una de las candidatas a participar en el ‘reality’. Y ante este inesperado ingreso de Bernardo, su incursión en los Cayos Cochinos podría estar en la cuerda floja. Las próximas horas serán decisivas para saber qué decidirá hacer la sevillana, quien acaba de regresar a Canarias tras la intervención quirúrgica de su madre.