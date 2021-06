«¿Tú estabas el otro día en el plató cuando Rocío Flores me puso a parir y el que me defendió fue el Maestro Joao?», ha espetado la periodista a Marta López.

La última edición de ‘Supervivientes’ está generando fricciones entre los distintos colaboradores de la cadena. La relación entre Belén Rodríguez y Marta López no atraviesa su mejor momento, a pesar de que han mantenido una gran amistad durante dos décadas. La periodista ha reconocido sentirse muy decepcionada por la reciente actitud de la ex ‘Gran Hermana’: «A mí me has fallado», le decía con rotundidad.

También ha aprovechado para darle el siguiente y demoledor consejo: «No traiciones a las personas por hacerte dos platós de televisión. Tú no eras así». Y es que ha reconocido haberse sentido «traicionada»: «No ha sido una puñalada por detrás, pero a lo mejor ha sido por delante». Evitaba entrar en detalles y explicar el motivo por el que se había sentido así. «No te lo voy a decir. Estoy muy rebotada por distintos temas y no es el momento de aclarar nada».

«No es exactamente por Rocío Carrasco, pero sí es derivado de ese tema», ha confesado finalmente Belén Ro. Además, daba algunas pinceladas de su enfado: «Me sorprende que Marta López que es mi amiga desde hace 20 años, hemos pasado muchas cosas juntas, prefiera antes una amistad de una persona a la que lleva conociendo un mes y medio, o incluso menos antes que dar la cara por mí en algunas ocasiones. Lo que ha hecho es meter más leña. Me he dado cuenta, Marta, de lo que he significado yo para ti».

La periodista ha recordado el sonado y tenso momento que protagonizó Rocío Flores en ‘Supervivientes’ cuando aludió a Belén Rodríguez y la supuesta campaña que estaría haciendo contra el concurso de Olga Moreno. «¿Tú estabas el otro día en el plató cuando Rocío Flores me puso a parir y el que me defendió fue el Maestro Joao?, ¿Tú eres mi amiga desde hace 20 años y no le dices que lo que estaba diciendo era mentira?. A mí no se me está ofendiendo en privado, se me ofende públicamente de una manera muy injusta. Tú eres mi amiga y yo… ¿Cuántas veces me he partido la cara por ti?».

Además, ha recalcado que no solo se trataba de este hecho, sino que eran otras cosas que se estaban acumulando. «Yo me he desilusionada francamente». Por su parte, Marta se ha defendido: «Yo creo que no me he portado nunca mal contigo. Creo que siempre que he tenido que estar a tu lado lo he estado, al igual que tú. Si en este momento yo no te gusto -como ya me has dicho- yo lo respeto».

Una conversación con Rocío Flores

Marta López ha reconocido que había tenido una conversación privada con Rocío Flores sobre Belén Rodríguez. Pero no ha entrado en detalles sobre los puntos que había tratado en la misma. Sí que ha señalado que su amistad con Olga Moreno le estaba pasando factura. Una frase que pronto ha recibido respuesta por parte de Belén: «A mí sí que me está pasando factura. A ti no porque te ha servido para hacerte programas porque ibas a la contra».